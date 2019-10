Sony: cashback su fotocamere, ottiche e camcorder

Filippo Vendrame,

Novità importanti per tutti gli appassionati di fotografia. Sony ha annunciato il lancio della nuova promozione cashback su fotocamere, ottiche e camcorder. Entrando nello specifico di questa iniziativa, fino al 31 gennaio 2020, sarà possibile richiedere un rimborso fino a 800 euro su una serie di fotocamere Alpha a obiettivi intercambiabili, fotocamere compatte, videocamere e ottiche selezionate.

Sony sottolinea che la promozione sarà valida esclusivamente presso i rivenditori aderenti che esporranno il relativo materiale promozionale e sui siti Internet di loro pertinenza. Ogni richiesta di rimborso dello sconto dovrà essere esclusivamente compilata on-line, tramite il sito dedicato all’iniziativa, oppure inviata in formato cartaceo a mezzo posta all’indirizzo: Promozione “Cash Back” Sony ottiche, fotocamere e videocamere – Via Angelo Rizzoli, 4 – 20132 Milano. In caso di invio della richiesta di rimborso dello sconto in formato cartaceo a mezzo posta, Sony suggerisce l’invio a mezzo lettera raccomandata, al fine di consentire al mittente la tracciabilità della propria spedizione.

Ovviamente, bisognerà fornire a Sony alcuni dati personali oltre che la prova di acquisto del dispositivo promozionato. Bisognerà anche indicare il proprio IBAN su cui Sony provvederà ad effettuare il bonifico per il rimborso.

Una promozione, dunque, decisamente interessante per chi ha intenzione di cambiare fotocamera o di acquistare una nuova ottica. L’elenco dei rivenditori e dei loro siti internet, nonché i prodotti promozionati e i Termini e Condizioni dell’operazione sono disponibili all’interno del sito dedicato a questa speciale offerta di Sony.