Windows 10 19H2 build 18362.10024 nello Slow Ring

Microsoft ha rilasciato la build 18362.10024 di Windows 10 19H2 agli Insider che fanno parte dello Slow Ring. Build che contiene tutte le funzionalità di questa ultima declinazione di Windows 10 oltre agli ultimi correttivi presenti all’interno della patch KB4517389. Questo aggiornamento include anche una correzione necessaria per spostare gli Insider nello Slow Ring per poter ottenere la build finale di Windows 10 19H2.

Microsoft aveva annunciato la scorsa settimana che la build 18363.418 sarà probabilmente la build finale che sarà utilizzata per distribuire Windows 10 19H2 a tutti quanti all’inizio del mese di novembre. Aggiornamento che si chiamerà Windows 10 November 2019 Update.

Come oramai noto, Windows 10 November 2019 Update doveva essere il secondo grande aggiornamento funzionale di Windows 10 per il 2019. Ma alcuni mesi fa, Microsoft fece sapere di averlo declassato ad una sorta di service pack vecchia maniera. Le novità che introdurrà saranno davvero molto poche in quanto questo update si concentrerà, prevalentemente, sull’ottimizzazione del sistema operativo per offrire agli utenti una migliore esperienza d’uso.

Gli Insider hanno, adesso, il compito di finalizzare questo aggiornamento che sarà distribuito all’inizio del mese di novembre se i test andranno bene. Una data esatta, al momento, non è ancora stata comunicata dalla società.

Le vere novità arriveranno solamente la prossima primavera con il debutto di Windows 10 20H1 anche lui in questo momento nelle mani degli Insider che stanno sperimentando tutte le nuove funzionalità che il gigante del software sta progressivamente implementando.

Una volta che Windows 10 19H2 sarà disponibile al download e all’installazione sarà presente all’interno del consueto canale di Windows Update e si potrà installare come un normale aggiornamento cumulativo.