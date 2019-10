MediaWorld Sconto Subito Party: sconti sino a 500€

Filippo Vendrame,

MediaWorld ha lanciato la promozione “Sconto Subito Party“. Da oggi 18 ottobre e sino al prossimo 20 di ottobre, la catena di elettronica offrirà uno sconto sino a 500 euro sulle spese effettuate. Nello specifico, gli sconti andranno da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro in base al valore dell’acquisto. Con una spesa di almeno 250 euro si otterrà uno sconto di 25 euro. Sconto che sale a 100 euro per una spesa di almeno 500 euro. Chi spenderà almeno 1000 euro otterrà uno sconto di 250 euro. Infine, spendendo almeno 2000 euro, MediaWorld erogherà uno sconto di ben 500 euro.

Sono esclusi dalla presente iniziativa: i prodotti Wind e H3G, i prodotti ceduti nell’ambito di abbonamenti (telefonia, internet, tv ecc.), le prevendite e le prenotazioni, i prodotti di editoria, i Gratta & Vinci , le polizze, liste nozze e similari (compleanno, Cresima ecc..), e tutti quegli articoli che rappresentano buoni, ricariche, cofanetti, carte regalo o servizi.

Tra gli smartphone acquistabili sfruttando questa promozione si menzionano l’Apple iPhone XR 64 GB a 717 euro oppure il Huawei P30 Lite a 290,99 euro. Per chi volesse cambiare computer c’è solo l’imbarazzo della scelta. Per esempio, per gli appassionati di gaming, MediaWorld propone l’ACER Nitro 5 AN515-52-79ML a 1499 euro. In alternativa, per un utilizzo più classico, la catena di elettronica propone il notebook ASUS S512FB-EJ036T a 699 euro.

Per chi gioca con le console, disponibili anche moltissimi videogiochi per Xbox o PlayStation. Se l’obiettivo è un nuovo televisore per trasformare il salotto di casa in una piccola sala cinematografica, MediaWorld offre un’ampia scelta di modelli di ultima generazione. Per esempio, il modello Samsung UE55RU7400UXZT con display da 55 pollici 4K è proposto al prezzo di 449 euro.

La promozione Sconto Subito Party di MediaWorld è valida sia in negozio che sul sito Web della catena di elettronica. Lo sconto sarà erogato immediatamente.