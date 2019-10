Microsoft testa una nuova dashboard per Xbox One

Filippo Vendrame,

Microsoft continua a lavorare duramente per migliorare l’esperienza d’uso della sua console Xbox One. Proprio per questo, da alcuni mesi la società ha iniziato a sperimentare con gli Insider alcuni importanti cambiamenti per il layout della dashboard della console. Per esempio, sono state rimosse le schede note come Twist che sono state sostituite con quattro pulsanti che offrono le stesse funzionalità.

Ma Microsoft, a suo tempo, aveva sottolineato che il layout della dashboard sarebbe potuto ancora cambiare. Infatti, il gigante del software ha iniziato a sperimentare ulteriori novità per la dashboard. In precedenza, Microsoft si avvaleva di test A/B. Questo significava che solamente un gruppo di Insider aveva accesso a queste novità. Gli altri, invece, continuavano a disporre del vecchio layout.

Per questa nuova sperimentazione, la casa di Redmond è andata oltre optando per test A/B/C. Un gruppo di tester visualizzerà il vecchio layout della dashboard mentre altri due gruppi di Insider sperimentano due nuovi layout.

Per il gruppo A, la nuova dashboard avrà lo stesso aspetto di quella che avevano avuto in test gli Insiders a luglio, mantenendo il layout a quattro pulsanti per le funzionalità precedentemente ospitate all’interno di schede separate. Il gruppo B, tuttavia, noterà che i quattro pulsanti vengono sostituiti da una singola Tile per Le mie app e i miei giochi.

Il gruppo C, invece, disporrà dell’attuale layout della dashboard. Microsoft prenderà i dati raccolti da questo esperimento per determinare quale soluzione offre la migliore esperienza d’uso.

Questo test è disponibile per gli Insider che fanno parte degli anelli Preview Alpha e Skip Ahead.