PlayStation 5 potrebbe debuttare a dicembre 2020

Matteo Tontini,

PlayStation 5 è stata di recente annunciata ufficialmente e Sony ha indicato una finestra di distribuzione generica per la piattaforma: festività natalizie del 2020. Ma quando potrebbe debuttare con precisione?

Guardando alle vecchie generazioni, molti hanno ipotizzato che la piattaforma possa essere lanciata nel mese di novembre 2020, ma alcune recenti indiscrezioni suggeriscono che possa arrivare sul mercato più tardi del previsto. Stando a quanto riportato da TweakTown, PlayStation 5 potrebbe vedere la luce non prima di dicembre 2020: ciò è dovuto al fatto che Sony ha bisogno di più tempo per ottenere i processori AMD necessari per produrre abbastanza console PS5 da soddisfare la richiesta.

Chiaramente la notizia va presa con le pinze, dal momento che Sony non ha ancora annunciato una data d’uscita esatta per il suo prossimo gioiellino. D’altronde, avrebbe più senso per la società nipponica far uscire la console prima del Black Friday 2020, in modo da sfruttare appieno la corsa allo shopping natalizio. È vero anche che un prodotto come PlayStation 5 fa gola a prescindere, ed è molto probabile che le scorte si esauriscano in fretta indipendentemente dal giorno d’uscita.

Sarebbe la prima piattaforma Sony a debuttare nel mese di dicembre: PS3, PS4 e PS4 Pro sono state lanciate a novembre, mentre la prima e la seconda PlayStation sono uscite rispettivamente a settembre e a ottobre. L’azienda giapponese si è sempre assicurata di avere le sue console sul mercato in tempo per la stagione dello shopping natalizio, quindi se PlayStation 5 dovesse uscire a dicembre 2020 sarebbe una sorpresa. Purtroppo, è probabile che la data d’uscita ufficiale non venga rivelata prima di E3 2020, sempre che l’azienda non decida di saltare l’evento come ha già fatto quest’anno.