Galaxy Watch Active 2, arriva Under Armour Edition

Filippo Vendrame,

Samsung ha annunciato che è disponibile all’acquisto direttamente dal suo eShop lo smartwatch Galaxy Watch Active 2 Under Armour Edition. Trattasi di una variante del Galaxy Watch Active 2 presento di recente, nata dalla collaborazione tra Samsung e Under Armour, nota azienda specializzata in articoli sportivi. Un indossabile che è stato quindi personalizzato per offrire ancora di più agli sportivi veri ed in particolare ai runner.

Galaxy Watch Active 2 Under Armour Edition offre alcune caratteristiche esclusive come il coaching in tempo reale basato sul passo e la cadenza della corsa, oltre all’accesso esclusivo alla più grande community al mondo di amanti del fitness con MapMyRun. Inoltre, questo smartwatch offre programmi di allenamento più completi a portata di polso.

Per stimolare l’attività fisica, questo smartwatch incoraggia gli utenti a fissare degli obiettivi personalizzati come passo, distanza, durata e cadenza, emettendo segnali tattili e acustici durante la corsa per segnalare il range di allenamento e quindi se bisogna cambiare ritmo. Una volta concluso l’allenamento, gli utenti ricevono sul loro smartphone un’analisi approfondita dei dati sulla loro forma fisica e alcuni suggerimenti dettagliati, ottenendo una visuale a 360 gradi sulla loro tecnica di running e sul percorso di allenamento prefissato.

La personalizzazione del Galaxy Watch Active 2 Under Armour Edition non è solo software ma anche estetica. Lo smartwatch presenta un look sportivo, con quadrante e cinturino esclusivi personalizzati Under Armour, cassa di alluminio e due taglie diverse, da 44mm con cinturino Black e da 40mm con cinturino Mod Gray. Entrambi i cinturini sono realizzati in materiale Fluoroelastomero (FKM) e progettati per permettere la traspirazione, garantendo una vestibilità eccellente e sempre comoda.

Galaxy Watch Active 2 Under Armour Edition è acquistabile sul Samsung Shop a 349 euro nella versione da 44mm. Prezzo che scende a 329 euro per la versione da 40mm al momento preordinabile con disponibilità dal mese di novembre.