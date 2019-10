ASUS: nuova gamma di notebook professionali

Filippo Vendrame,

ASUS ha annunciato la nuova gamma di notebook professionali composta dai modelli ASUS Premium B9440, ASUS Advanced P5440, ASUS Essential P3540 e P1440. Trattasi di prodotti pensati per i professionisti. Tre sono le famiglie di dispositivi: Premium, Advanced ed Essential. Quattro, invece, le configurazioni contraddistinte, però, da caratteristiche comuni: la resistenza e affidabilità del dispositivo, la potenza e il design studiato in ogni dettaglio per migliorare la produttività e soddisfare specifiche esigenze dei lavoratori.

ASUS Premium B9440 è un portatile elegante e potente, con un’autonomia fino a 10 ore. La presenza della tastiera ErgoLift permette non solo di migliorare il raffreddamento del PC, ma di facilitare la scrittura anche durante sessioni di lavoro prolungate. Presente la porta USB3.1 di tipo C. Questo notebook è dotato di processore Intel Core i7 di ottava generazione e SSD PCIe 3.0 SSD da 512GB, tre volte più veloce di un SSD SATA.

ASUS Advanced P5440 permettere di poter lavorare in tutte le diverse situazioni lavorative del quotidiano. Il PC è disponibile con processore Intel Core i7 di ottava generazione e fino a 16GB di RAM. E’ dotato pure di doppia archiviazione, grazie alla presenza di un SSD PCIe x4 fino a 512GB. Assicura fino a 10 ore di utilizzo.

ASUS Essential P3540 e P1440 sono notebook pensati per chi cerca ottimi prodotti per il lavoro ma a prezzi accessibili. P3540 è disponibile con processore Intel Core i5 8265U o i7 8565U e fino a 16GB di RAM con scheda grafica Intel UHD Graphics 620 o Nvidia MX110 da 2GB. Assicura fino a 15 ore di autonomia.

P1440, invece, è pensato per chi necessita di grande capacità di archiviazione grazie a un SSD da 256GB e fino a 1TB. Questo notebook è caratterizzato anche da un peso eccezionale (1.7kg), dal display rotabile fino a 180° e da un processore Intel Core i7 di ottava generazione con scheda grafica Intel UHD.

Tutti questi notebook sono già in vendita. Capitolo prezzi.

ASUS Premium B9440: 1.359€

ASUS Advanced P5440: 949€ – 1.249€

ASUS Essential P3540: 949€ – 1.179€

ASUS Essential P1440: 799€ – 949€