Revolut sbarca negli Stati Uniti con Mastercard

Filippo Vendrame,

Importante nuovo accordo strategico tra Revolut e Mastercard. Grazie a questa partnership, la fintech potrà lanciare le sue carte Revolut negli Stati Uniti entro la fine dell’anno, come espansione della relazione che permetterà l’emissione di carte in tutti i Paesi dove il circuito Mastercard è accettato. Il lancio è parte di una nuova partnership globale, capace di raggiungere 210 Paesi e Territori.

Le due società hanno riscosso un grande successo in Europa offrendo servizi finanziari all’avanguardia ai consumatori, dalla gestione quotidiana del denaro a soluzioni innovative per il cambio valuta. Questa nuova partnership conferma l’intenzione delle due aziende di collaborare per l’emissione di almeno il 50% delle carte in Europa. Inoltre, l’accordo permetterà a Revolut di raggiungere gli obiettivi di crescita globale: sia offrendo il servizio ai consumatori statunitensi entro la fine dell’anno sia raggiungendo i mercati di Asia Pacifico e America Latina come Australia, Singapore, Giappone, Nuova Zelanda, Brasile e Messico.

La partnership prevede anche l’adozione da parte di Revolut di alcune delle tecnologie più recenti di Mastercard tra i suoi prodotti e soluzioni, a partire dalla piattaforma Mastercard Send.

Nik Storonsky, Founder e CEO di Revolut, commenta:

Sin dal lancio di Revolut, Mastercard ha contribuito in modo importante al nostro successo e l’annuncio di oggi ci permetterà di raggiungere il nostro ambizioso obiettivo di offrire soluzioni finanziarie e di pagamento innovative alle persone in tutto il mondo. Lanciare negli Stati Uniti è una tappa fondamentale per noi e siamo felici che Mastercard sia il partner con cui entreremo nel mercato.

Michael Miebach, Chief Product Officer di Mastercard afferma:

Abbiamo lavorato con Revolut negli ultimi quattro anni e siamo orgogliosi che la nostra relazione continui a rafforzarsi di pari passo alle nostre ambizioni. Il successo di Revolut e la velocitá di ingresso in nuovi mercati, come negli Stati Uniti, è la prova del nostro impegno nel supportare le fintech con un approccio personalizzato. Ampliare il raggio d’azione di Revolut permetterà ad altri milioni di utenti nel mondo di beneficiare del network Mastercard e dei servizi finanziari innovativi offerti da Revolut.