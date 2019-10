Surface Pro 7 e Laptop 3: subito un nuovo firmware

Filippo Vendrame,

Surface Pro 7 e Surface Laptop 3 debuttano oggi in Italia ed in molti altri Paesi del mondo. Contestualmente alla disponibilità nei negozi dei suoi nuovi prodotti Windows 10, Microsoft ha provveduto a distribuire subito un nuovo firmware che va ad ottimizzare l’esperienza complessiva di questi nuovi dispositivi. Gli aggiornamenti sono disponibili per gli utenti che eseguono Windows 10 versione 1809 o successiva, il che non dovrebbe importare dal momento che i nuovi dispositivi Surface vengono forniti con la versione 1903 di Windows 10.

Complessivamente, questi update vanno ad ottimizzare l’autonomia, a migliorare la stabilità di sistema e a migliorare l’esperienza d’uso di Cortana (solo Surface Pro 7). I completi change log sono disponibili direttamente all’interno delle pagine di supporto dei nuovi Surface presenti sul sito di Microsoft. Per quanto riguarda i nuovi Surface Laptop 3, il nuovo firmware è disponibile anche per la variante da 15 pollici con processori AMD.

Microsoft vuole quindi sin da subito offrire a chi acquisterà i nuovi Surface la migliore esperienza d’uso possibile, limitando immediatamente tutti quei piccoli problemini che potrebbero affliggere questi nuovi modelli.

Proprio per questo, il suggerimento è quello di scaricare immediatamente i nuovi firmware attraverso il canonico canale di Windows Update. Al termine dell’installazione, il computer chiederà di riavviare per rendere effettive le modifiche apportate.

Si parte da 919 euro per il Surface Pro 7 a cui andrà aggiunto il costo della Type Cover (154,99 euro), accessorio fondamentale per trasformare questo dispositivo in un mini notebook. Si parte, invece, da 1169 euro per i nuovi Surface Laptop 3.