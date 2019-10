Surface Pro 7 e Laptop 3 arrivano in Italia

Filippo Vendrame,

Surface Pro 7 e Surface Laptop 3 arrivano ufficialmente in Italia. A partire da oggi, tutti coloro che fossero interessati ad acquistare i nuovi computer Windows 10 di Microsoft potranno acquistarli dal Microsoft Store oppure attraverso i più importanti eShop della rete e nelle principali catene di elettronica. Chi li aveva già preordinati nei giorni scorsi dovrebbe iniziare a riceverli a casa.

Il Surface Pro 7, si ricorda, è una convincente evoluzione del precedente Surface Pro 6. Sebbene non ci siano modifiche dal punto di vista del design, il nuovo 2-in-1 della casa di Redmond offre un importante incremento prestazionale, merito dell’introduzione dei processori Intel di decima generazione. Inoltre, finalmente fa il suo debutto la tanto attesa e richiesta porta USB-C.

Si parte da 919 euro a cui andrà aggiunto il costo della Type Cover (154,99 euro), accessorio fondamentale per trasformare questo dispositivo in un mini notebook.

La novità principiale del nuovo Surface Laptop 3 è la disponibilità di una sua variante con display da 15 pollici e processori AMD. Microsoft ha dunque voluto raddoppia l’offerta per raggiungere un più ampio bacino di utenti. Il modello da 13,5 pollici dispone, invece, dei processori Intel di decima generazione.

Anche in questo caso debutta la tanto richiesta porta USB-C. Anche la tastiera ricoperta in Alcantara sparisce e diventa optional per alcuni modelli. Si parte da 1169 euro.

Per tutti i modelli il sistema operativo è Windows 10 Home. I nuovi Surface Pro 7 e Surface Laptop 3 sono entrambi dei prodotti perfetti per lavorare, anche in mobilità, e permettono di esaltare tutti i servizi offerti da Microsoft all’interno di Windows 10.