Vodafone Special Minuti 100GB per alcuni clienti

Filippo Vendrame,

Vodafone ha iniziato a proporre ad alcuni suoi clienti selezionati l’attivazione della speciale tariffa Vodafone Special Minuti 100GB che offre chiamate illimitate e ben 100 GB di traffico Internet 4G alla velocità massima di 600 Mbps. Il tutto al costo di 15 euro al mese. Un’offerta espressamente pensata per chi ha la necessità di dover usufruire di molto traffico dati.

Trattandosi di offerte personalizzate rivolte a precisi target di utenti, non si trovano comunemente online ma vengono proposte all’interno dei negozi ufficiali dell’operatore, nella sezione Offerte Per Te” dell’App MyVodafone, nella sezione “Offerte Per Te” del sito ufficiale, attraverso SMS ed altri canali di comunicazione diretta dell’operatore. Fa fede il numero di telefono a cui è dedicata l’offerta speciale. Questo significa che se il cliente possiede più SIM Vodafone, potrà attivare l’offerta personalizzata solamente su quella compatibile con la promozione.

Se non si viene selezionati non si potrà fare nulla per poterla attivare. I clienti, quindi, nulla potranno ottenere chiamando il Servizio Clienti.

Vodafone Special Minuti 100GB prevede un costo di attivazione di 1 euro. Questa tariffa prevede, di default, l’addebito sul credito residuo. Il traffico voce e quello dati sono tranquillamente utilizzabili anche in roaming all’interno dell’Unione Europea. Il traffico dati, tuttavia, prevede dei specifici limiti.

Vodafone Special Minuti 100GB potrà essere disattivata in ogni momento ma una volta fatto non potrà più essere riattivata. Se non già presenti sulla SIM, Vodafone attiverà le opzioni 1 Giga di Riserva, Vodafone Rete Sicura e Vodafone Smart Passport+.

Vodafone Special Minuti 100GB non è compatibile con le reti 5G. Per chi avesse un terminale 5G e volesse provare la nuova rete dovrà sottoscrivere un’offerta differente.