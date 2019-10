Firefox 70, report dettagliato di tracciamento

Luca Colantuoni,

La funzionalità Enhanced Tracking Protection è stata introdotta circa quattro mesi fa per impedire ai siti web di “seguire” gli utenti durante la navigazione su Internet. In Firefox 70 per desktop è stata aggiunta una dashboard che mostra cosa è stato bloccato dal browser. Mozilla ha inoltre iniziato a bloccare anche i cookie traccianti dei social media. Infine è stato integrato il gestore e generatore di password Firefox Lockwise.

Mozilla sottolinea che Firefox ha bloccato finora oltre 450 miliardi di richieste di tracking. Ciò avviene in background senza che l’utente si accorga di nulla. In Firefox 70 è disponibile ora una schermata che visualizza il numero di elementi bloccati nell’ultima settimana. Il report “Protezioni per la privacy” è accessibile cliccando l’icona dello scudo nella barra degli indirizzi oppure scegliendo la voce corrispondente nel menu. Per ogni giorno viene mostrato il numero di traccianti dei social media, cookie traccianti intersito, contenuti traccianti, fingerprinter e cryptominer.

Nella stessa pagina ci sono altre due utili servizi. Firefox Monitor verifica se le credenziali di accesso sono state violate durante un furto di dati (data breach) subito da un sito. In caso di riscontro positivo, il browser consiglia all’utente di cambiare la password (che dovrebbe essere diversa per ogni sito).

Firefox Lockwise è invece un tool che permette di salvare e sincronizzare le password. Con un pulsante si accede all’elenco delle password salvate che possono essere modificate ed eliminate. Firefox mostrerà anche un avviso se le credenziali sono state violate. Lockwise genera inoltre una password sicura quando l’utente crea un nuovo account online.