Microsoft: update per Windows 10 May 2019 Update

Filippo Vendrame,

Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo per Windows 10 May 2019 Update. Oramai, la casa di Redmond ha abituato i suoi utenti a molteplici rilasci di aggiornamenti di manutenzione per Windows 10 nel corso di ogni mese. Alcuni giorni fa, la società aveva distribuito degli update per la maggior parte delle versioni del suo sistema operativo ancora supportate. All’appello mancava solamente Windows 10 May 2019 Update. Adesso, anche per l’ultima declinazione di Windows 10 è arrivato il momento di ricevere un nuovo aggiornamento di manutenzione.

Trattasi, dunque, solamente di un pacchetto che comprende una serie di bug fix e di ottimizzazioni. L’aggiornamento è, comunque, facoltativo. Questo significa che il sistema non andrà ad installarlo automaticamente. Saranno gli utenti a doverlo fare attraverso Windows Update. Nel caso non venga installato, tutti i correttivi saranno applicati automaticamente con il rilascio del Patch Tuesday del mese di novembre.

Entrando nello specifico, Microsoft ha rilasciato la patch KB4522355 che porta la build del sistema operativo alla versione 18362.449.

Il change log è davvero molto lungo, segno che la casa di Redmond è andata ad intervenire su tanti aspetti del sistema operativo. Proprio per questo, il suggerimento è quello di scaricare ed installare quanto prima questo update. Al termine dell’installazione, il sistema operativo chiederà di riavviare il PC per rendere effettive le modifiche apportate.

Si ricorda che il prossimo 12 novembre, in concomitanza con il Patch Tuesday del mese, dovrebbe debuttare anche Windows 10 November 2019 Update, quello che doveva essere il secondo grande step funzionale di Windows 10 del 2019 ma che poi è stato “declassato” ad una sorta di service pack vecchia maniera.