DAZN: partite Serie A 2019/2020, 10^ giornata

Matteo Tontini,

La Serie A torna subito prima della festa di Ognissanti, salutando un mese di ottobre che ha visto le squadre entrare nel pieno del campionato di calcio italiano. Nella 10^ giornata non ci saranno veri e propri big match, ma c’è molta attesa per lo scontro tra Napoli e Atalanta. Come al solito, DAZN e Sky si spartiranno le dirette: il servizio streaming avrà accesso a tre delle dieci partite in programma, la piattaforma satellitare alle restanti sette.

A ogni modo, grazie al canale DAZN1 (“DAZN One”) gli abbonati Sky possono godersi il meglio di tutta la programmazione della piattaforma di Perform Group. Mediante accordo esclusivo, valido fino al 2021, Sky torna dunque ad avere il monopolio sul massimo campionato di calcio italiano e DAZN gode di una maggiore distribuzione sul territorio nazionale. Una soluzione che, a quanto pare, va a vantaggio di entrambe le società. Di seguito è possibile dare un’occhiata agli accoppiamenti per la prossima giornata:

29/10/2019 Martedì 19.00 Parma – Hellas Verona DAZN

29/10/2019 Martedì 21.00 Brescia – Inter SKY

30/10/2019 Mercoledì 19.00 Napoli – Atalanta SKY

30/10/2019 Mercoledì 21.00 Cagliari – Bologna SKY

30/10/2019 Mercoledì 21.00 Juventus – Genoa SKY

30/10/2019 Mercoledì 21.00 Lazio – Torino DAZN

30/10/2019 Mercoledì 21.00 Sampdoria – Lecce SKY

30/10/2019 Mercoledì 21.00 Sassuolo – Fiorentina SKY

30/10/2019 Mercoledì 21.00 Udinese – Roma DAZN

31/10/2019 Giovedì 21.00 Milan – SPAL SKY

Nella 10^ giornata di Serie A, la piattaforma streaming trasmetterà le partite di Parma, Lazio e Roma. La prima si troverà ad affrontare in casa il Verona, dopo l’ottima figura contro i nerazzurri (che non sono riusciti a vincere, per poter superare la Juventus in classifica); i biancocelesti affronteranno, sempre in casa, il Torino dopo essere riusciti a battere la Fiorentina; infine, la Roma andrà a giocare a Udine dopo aver ritrovato la vittoria contro un Milan assolutamente in crisi.