Candido Romano,

Nvidia ha rinnovato la gamma di Shield TV, proposta in due soluzioni, entrambe dotate di processore Tegra X1+, con il 25% di prestazioni in più rispetto al modello precedente. Il modello base ha un design tutto nuovo, mentre il modello Pro è ovviamente più potente.

Per quanto riguarda l’hardware tra Nvidia Shield TV e la versione Pro cambia il quantitativo di RAM: 2 GB e 8 GB di memoria interna per il modello base e 3 GB di RAM e 16 GB di memoria interna per la Pro. Tutte e due hanno comunque la possibilità di espandere la memoria tramite microSD. C’è il Dolby Vision, Dolby Atmos e l’intelligenza artificiale per potenziare le prestazioni dei video HD alla risoluzione 4K.

Il software rimane Android TV e tutti e due i dispositivi supportano anche l’HDR 10. Shield TV supporta ovviamente tutti i giochi presenti su Android ma anche GeForce Now, il servizio di giochi in streaming. I due modelli godono dello stesso telecomando rinnovato: ha ora un profilo triangolare e il collegamento avviene con il Bluetooth. Presente un microfono interno per interfacciarsi a Google Assistant, insieme a un tasto per lanciare direttamente Netflix. Quando l’utente solleva il telecomando i tasti si illuminano, ma il dispositivo è dotato anche di un localizzatore che suona quando l’utente non lo trova.

Il set-top-bx standard ha un rinnovato design a forma di tubo, quindi si inserisce quasi nascondendosi di fianco alla TV e ha inclusi Gigabit Ethernet e WiFi dual band. Il modello Pro invece riprende il solito design, ma aggiunge due porte USB 3.0.

Tutte e due le soluzioni sono disponibili in Italia al prezzo di 159,99 euro per il modello standard e 219 euro per il modello Pro.