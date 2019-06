Indizi della Nvidia Shield TV nella Play Console

Antonino Caffo,

La Shield TV di Nvidia non ha mai ottenuto il vero successo che merita. Il motivo? A metà strada tra set-top-box e dispositivo di intrattenimento, forse il pubblico preferisce un oggetto meno ibrido da affiancare al proprio televisore.

Eppure, la compagnia è sul punto di lanciare un nuovo modello. I riferimenti a quest’ultimo sono emersi all’interno della Google Play Developer Console, con il nome in codice mdarcy. Oltre a ciò, possiamo sbirciare un paio di informazioni utili, che descrivono per sommi capi parte della dotazione di bordo.

A quanto pare, la Shield TV di nuova generazione monterà Android 9 Pie e, soprattutto, una GPU Nvidia Tegra X1. Si potrebbe obiettare che si tratta di un pacchetto piuttosto obsoleto ma dopo tutto il device conserva l’hardware su cui poggia, ad oggi, la Nintendo Switch, dunque un mix ancora di tutto rispetto. Cos’altro sappiamo? Non molto. Non si hanno finestre temporali entro cui Nvidia annuncerà la console al cui fianco ci sarà, questo sembra certo, un controller ergonomico rivisto, rispetto alla versione 2017.

L’X1 potrebbe essere adattato per lavorare in maniera ottimizzata, e sicuramente più veloce, ma anche qui siamo nel campo delle ipotesi. La sensazione è che Nvidia non abbia intenzione di rivoluzionare niente ma solo di tirare fuori un aggiornamento che doni alla Shield TV un anno di vita in più.

Vale la pena ricordare che, al fianco del set-top-box, la compagnia ha sulla propria roadmap anche un tablet, lo Shield Tablet che, nella sua ultima versione un paio di anni fa, si era posto come alternativa molto sensata ai big del settore. Probabile dunque che dietro l’angolo vi sia un evento più ampio, dove è atteso più di una novità hardware, ma non possiamo dirlo prima di una benché minima ufficialità.