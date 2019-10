Moto 360, versione aggiornata dello smartwatch

Luca Colantuoni,

Motorola non produce più smartwatch dal 2016, dopo aver annunciato due generazioni del suo Moto 360. A distanza di tre anni, l’azienda statunitense ha deciso di riportare sul mercato il famoso orologio digitale (uno dei migliori dell’epoca). Il nuovo Moto 360 è stato però realizzato da eBuyNow, uno sconosciuto produttore che ha ottenuto la licenza da Motorola.

Il Moto 360 è stato il primo smartwatch Android Wear con schermo circolare. Il modello di terza generazione possiede lo stesso design e una cassa in acciaio inossidabile resistente fino a 3 atmosfere (circa 30 metri di profondità). Sul lato destro ci sono due pulsanti. Quello superiore è anche rotante e permette di navigare facilmente nelle varie schermate, mentre quello inferiore può essere personalizzato e associato alle app preferite. L’orologio è disponibile in tre colori: Steel Gray, Rose Gold e Phantom Black. Nella confezione ci sono due cinturini rimovibili in silicone e pelle.

Lo schermo OLED da 1,2 pollici ha una risoluzione di 390×390 pixel (327 ppi) e supporta la modalità Always-On (Ambient Mode), quindi mostra sempre data, ora e altre informazioni. La dotazione hardware comprende il processore Snapdragon Wear 3100, 1 GB di RAM, 8 GB di storage, moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, Galileo e NFC, accelerometro, giroscopio, barometro, cardiofrequenzimetro e sensore di luce ambientale.

La batteria da 355 mAh può essere caricata da 0 a 100% in 60 minuti. L’autonomia è di un giorno, ma consente di visualizzare l’ora fino a tre giorni con la modalità Battery Saver. Essendo uno smartwatch Wear OS non mancano ovviamente i popolari servizi Google, tra cui Maps, Assistant e Fit. Il nuovo Moto 360 sarà disponibile da dicembre in Canada, Regno Unito e Stati Uniti. Il prezzo è 350 dollari.