Smart Home: Tapo di TP-Link debutta in Italia

Filippo Vendrame,

TP-Link porta in Italia Tapo, cioè il suo nuovo brand sotto il cui ombrello saranno commercializzati prodotti per le smart home accessibili. Questo nuovo brand era stato svelato durante l’appuntamento di IFA 2019 ma solo adesso arriva in Italia. Il debutto di Tapo in Italia coincide con il lancio di Tapo C200, una videocamera di sicurezza domestica Pan/Tilt Wi-Fi, progettata per proteggere le abitazioni. Un piccolo ma potente dispositivo, che permetterà agli utenti di avere sempre tutto sotto controllo.

La videocamera Tapo C200 è dotata di obiettivo pan/tilt, con rotazione orizzontale a 360° e verticale a 114°. In questo modo sarà capace di coprire un ampio raggio visivo sia di giorno che di notte, grazie alla visione notturna infrared 850 nm fino a 8 metri. Questa videocamera è in grado di registrare filmati alla risoluzione massima del Full HD, garantendo, così, sempre la massima nitidezza nelle immagini.

In caso di rilevamenti sospetti in casa, il dispositivo invierà notifiche istantanee sullo smartphone dell’utente. Come ulteriore deterrente, è possibile inoltre attivare a distanza la luce e gli effetti sonori per spaventare eventuali visitatori indesiderati.

Chi teme per la privacy in casa, Tapo C200 integra la funzione Privacy Mode, che permette di chiudere fisicamente l’obiettivo della videocamera, così da attivare il monitoraggio degli ambienti domestici solo quando lo si desidera.

L’utilizzo di questa videocamera per la sicurezza è davvero molto banale. Tutto quello che gli utenti dovranno fare è collegarla ad una presa elettrica, scaricare l’app gratuita Tapo Camera e seguire le istruzioni sullo schermo dello smartphone. In pochi secondi la videocamera sarà perfettamente funzionante e si potrà gestire da remoto con grande semplicità.

La videocamera Tapo C200 è disponibile da fine ottobre al prezzo ufficiale al pubblico di 39,99 euro.