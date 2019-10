Code4Future 2019: area matching, temi, candidatura

Filippo Vendrame,

Code4Future è un evento che si pone l’obiettivo di contribuire alla diffusione della cultura dell’Open Innovation. La due giorni si terrà l’8 e il 9 novembre 2019 a Roma presso gli spazi del Talent Garden Ostiense. L’iniziativa è stata organizzata da HTML.it, storico portale dedicato alle tematiche del coding e dello sviluppo editato dal Gruppo Triboo, insieme al business accelerator Seedble.

La manifestazione sarà focalizzata su una nuova scrittura dell’innovazione: due giorni dedicati a formazione, workshop, training session e speech. Si approfondiranno, per esempio, tutte quelle tematiche come AI, Blockchain, VR e AR e 5G che stanno rivoluzionando il modo di fare innovazione.

Accanto all’offerta formativa, il programma di Code4Future prevede anche l’Area Matching.

Area Matching: temi e candidature

L’Area Matching altro non è che uno spazio dedicato all’innovazione e pensato per facilitare il networking, il confronto e la raccolta di idee, progetti e profili.

Questo spazio sarà attivo tutta la giornata del 9 novembre e aziende, startup e professionisti avranno la possibilità di collegarsi e fare networking. L’Area Matching sarà gestita da un team di facilitatori Seedble in collaborazione con le principali community coinvolte nel progetto che potrai incontrare presso i desk dedicati.

Startup ed innovatori potranno inviare il loro materiale per poter essere selezionati e accedere gratuitamente all’evento e partecipare il giorno 9 all’Area Matching.

In particolare, le statup potranno inviare i loro progetti. Quelle selezionate entreranno in contatto con il team di ENI per esplorare opportunità di open innovation in un incontro one to one.

Code4Future sta cercando startup negli ambiti: Sicurezza e wellness sul posto di lavoro; Learning & Training aziendale; Mobility & Circularity; Soluzione AI per Enterprise.

Gli innovatori, invece, potranno inviare il loro profilo con interessi, skills, cv e materiale di presentazione per poter partecipare, se sezionati, alle call aperta per le job opportunities dei partner degli eventi.

Startup ed innovatori potranno compilare la form di partecipazione direttamente dalla pagina dedicata all’Area Matching dal sito ufficiale di Code4Future.

Per i lettori di Webnews è riservato uno sconto grazie al codice C4FWEBNEWS