Code4Future: donne e digital transformation

Filippo Vendrame,

Code4Future, evento promosso da HTML.it, storico portale dedicato alle tematiche del coding e dello sviluppo editato dal Gruppo Triboo, insieme al business accelerator Seedble, ha tra gli obiettivi quello di contribuire alla diffusione della cultura dell’Open Innovation. La due giorni si terrà l’8 e il 9 novembre a Roma negli spazi del Talent Garden Ostiense. Molti i temi che saranno affrontati grazie alla partecipazione delle tante donne che in Italia stanno portando avanti la Digital Transformation.

La manifestazione sarà focalizzata su una nuova scrittura dell’innovazione: due giorni dedicati a formazione, workshop, training session e speech. Un’occasione anche per presentare i volti dell’Open Innovation, a partire dalle donne che possiedono un ruolo determinante nella digital transformation, con l’intento di abbattere anche tutti gli stereotipi di genere che spesso tengono lontane le figure femminili dal settore della tecnologia.

E su questo tema, la giornalista Sara Bertuccioli che a Code4Future porterà la sua esperienza come coordinatrice della Redazione di Mashable Italia, dichiara:

Nella redazione di Mashable Italia, online dal 23 settembre, su un team di 10 persone, in 7 siamo donne. Parliamo di tecnologia, intrattenimento e cultura digitale. Nel nostro Paese si tratta di un’eccezione. Speriamo non lo sia più nei prossimi anni.

Emanuela Zaccone, autrice e Workload Automation Product Manager in HCL Software, aggiunge:

Il coding sta diventando il nuovo linguaggio universale. Il software non ha semplicemente cambiato la storia della tecnologia, ma sta rivoluzionando la vita di tutti e creando opportunità che non sono più legate alla propria posizione geografica o al proprio genere.

A Code4Future, per parlare di cosa significhi fare Open Innovation per favorire la digitalizzazione delle imprese e coltivare un mondo digitale migliore dentro le Aziende, dove si sta passando dall’importanza della Digital Transformation a quella della Mindset Revolution necessaria a tutti i livelli, ci sarà Anna Testa:

Dobbiamo concentrarci sulla digitalizzazione del paese e delle aziende per far ripartire l’Italia. Per velocizzare questo processo, le startup sono fondamentali per portare rapida innovazione nei contesti organizzativi.

Inoltre, con Valentina Marini, Senior HR Consultant & Trainer at ELIS e co-founder del progetto di educazione civica digitale “#GalateoLinkedIn”, si affronteranno durante la manifestazione

le dinamiche lavorative che, prevedendo sempre più social aziendali, video, chat e applicativi per la digital collaboration, richiedono manifesti, linee guida e/o policy per una vera ed efficace innovazione delle attività professionali.

Raffaella Roviglioni, Head of Discovery per Fifth Beat, affronterà invece la

capacità di costruire la Customer Experience a partire da dati che provengono dalla ricerca con le persone. Ho iniziato a lavorare facendo ricerca sul campo nel senso letterale del termine, sono un’agronoma. Ho imparato che l’innovazione spesso nasce dall’osservazione in loco dei processi, dei prodotti o dei servizi, mentre alcune persone ne fanno un uso.

Tema che sarà sviluppato anche con Tania Di Mascio, socia fondatrice, Innovation Manager e responsabile per la UX e UI di Project Innovation, una start-up che si occupa da anni di porre al centro dei processi di ricerca, progettazione e realizzazione di sistemi ICT e IoT, il cliente e gli utenti finali.

Obiettivo quello di:

introdurre i partecipanti ad una innovativa modalità di progettazione dei semantics recommender systems per mostrare come l’open innovation può migliorare le esperienze di progettazione di sistemi per le ricerche web.

Durante la due giorni ci sarà anche spazio per il crowdfunding, uno strumento partecipativo e finanziario relativamente nuovo ma ancora tutto da scoprire se associato ad altre tecnologie emergenti. Tema che sarà approfondito da Ida Meglio, fondatrice della piattaforma di crowdfunding sociale Sociallendingitalia.net. I partecipanti scopriranno

come uno strumento di finanziamento così dal basso possa in realtà diventare strumento di frontiera nella complessa architettura del cloud, della blockchain, delle criptovalute, definendo un nuovo tempo fatto di evoluzioni e rivoluzioni in questo relativamente giovane settore finanziario.

Per riflettere sul tema della “Comunità Educante” che, non è un concetto esclusivo della scuola, ma richiama a lavorare in maniera sinergica in tutti i luoghi in cui vi sia una “responsabilità educativa e sociale”, ci sarà Giada Susca, fondatrice insieme a Valentina Marini del progetto #GalateoLinkedIn.

Durante Code4Future rifletteremo su come non sia possibile oggi demandare esclusivamente alla scuola il compito educativo, ma su come possiamo essere ‘accanto’ a coloro che in primis di preoccupano di educazione, attraverso iniziative di innovazione, co-creazione, collaborazione, partecipazione.

Repubblica e Mashable Italia sono Main Media Partner, CoinTelegraph e VGen sono media partner. L’evento è realizzato in collaborazione con ENI.

Per i lettori di Webnews è riservato uno sconto grazie al codice C4FWEBNEWS