Candido Romano,

Instagram, WhatsApp e Facebook sono down, o meglio, non funzionano per alcuni utenti oggi 30 ottobre. I disservizi stanno coinvolgendo negli ultimi minuti tutte le piattaforme in possesso di Facebook, che non riescono a caricare gli ultimi aggiornamenti. In particolare per Instagram le segnalazioni sono migliaia, come si vede su Downdetector, segnale che i problemi non riguardano solo pochi utenti.

Ci sono problemi a livello europeo per quanto riguarda Instagram, con più di 6600 segnalazioni di down, sia dall’Europa che dagli Stati Uniti.

Per quanto riguarda invece WhatsApp le segnalazioni sono inferiori, ma sfiorano le quasi 2000 e provengono soprattutto dall’Europa.

Per quanto riguarda Facebook le segnalazioni sono ancora meno, quasi 300, ma il fatto che tutte e tre le piattaforme stiano contemporaneamente avendo problemi significa che dei malfunzionamenti ci sono, anche se per ora non rappresentano un vero e proprio blackout del servizio come visto in passato.

Intanto come sempre durante i down c’è solo un social network su cui tutti gli utenti si rifugiano, con il loro solito sarcasmo: Twitter.

Io che corro su Twitter per capire se c’è un #instagramdown pic.twitter.com/OSq0y0WUYF — d 🏹 (@aafaccducazz) October 30, 2019

Attualmente non si è a conoscenza dei motivi per cui stanno accadendo questi disservizi. Tutto dipende dalla durata e della probabile ulteriore estensione del down ad altri utenti. Alcuni infatti in questo momento stanno utilizzando tranquillamente i servizi, senza alcun tipo di rallentamento, mentre altri fanno fatica a caricare le pagine. Non resta che attendere aggiornamenti, monitorare la situazione e sperare che i problemi non aumentino.