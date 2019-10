Samsung annuncia il Galaxy XCover FieldPro

Luca Colantuoni,

Samsung ha annunciato un nuovo smartphone rugged durante la International Association of Chiefs of Police Conference negli Stati Uniti. Il Galaxy XCover FieldPro può dunque resistere a condizioni ambientali estreme, grazie alla presenza di una robusta protezione. Le specifiche sono quelle di un dispositivo di fascia alta, come testimonia il processore Exynos 9810, lo stesso dei Galaxy S9/S9+.

Il Galaxy XCover Field Pro non ha ovviamente un’estetica molto ricercata, ma il design non è certo il motivo per cui gli utenti acquistato uno smartphone rugged. La custodia protettiva ha permesso di ottenere le certificazioni MIL-STD-810G e IP68. Il dispositivo può quindi sopravvivere a cadute, urti, vibrazioni, temperature estreme, pioggia, polvere e sott’acqua fino a 1,5 metri per 30 minuti. Oltre ai tre pulsanti fisici corrispondenti ai pulsanti virtuali di Android ci sono i pulsanti per volume, accensione, Push-to-Talk e di emergenza. Questi ultimi possono essere programmati per inviare avvisi e la posizione geografica.

Lo schermo da 5,1 pollici ha una risoluzione Quad HD (2560×1440 pixel). La dotazione hardware comprende il processore octa core Exynos 9810, 4 GB di RAM e 64 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 512 GB. La fotocamera posteriore da 12 megapixel (Dual Aperture) è posizionata tra il lettore di impronte digitali e tre flash LED. La fotocamera frontale ha un sensore da 8 megapixel.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, NFC e LTE. Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri, la porta USB Type-C e i pogo pin per la ricarica. La batteria da 4.500 mAh è rimovibile. Nella confezione è inclusa una batteria di riserva. Il sistema operativo è Android 8 Oreo, ma Samsung ha promesso l’aggiornamento ad Android 10. Il prezzo non è stato comunicato. Non è noto se arriverà in Europa.