Samsung Galaxy Book Flex e Ion con schermo QLED

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese non ha svelato solo novità per gli sviluppatori all’evento SDC19 di San Jose. Samsung ha infatti annunciato due interessanti notebook, ovvero Galaxy Book Flex e Ion, entrambi con schermo QLED. Questi nuovi modelli prenderanno il posto, rispettivamente, dei Notebook 9 Pen e Notebook 9.

I Galaxy Book Flex e Ion hanno diverse caratteristiche in comune. Entrambi hanno un telaio in alluminio, soddisfano i requisiti del programma Project Athena di Intel e sono disponibili con schermo da 13,3 e 15,6 pollici. Samsung ha scelto un pannello QLED con risoluzione full HD (1920×1080 pixel), una novità assoluta per il settore. La tecnologia QLED era stata utilizzata finora solo per le TV di fascia alta.

La principale differenza tra i due notebook è rappresentata dal fattore di forma. Il Galaxy Book Flex è un convertibile con stilo S Pen, quindi lo schermo può ruotare fino a 360 gradi, mentre il Galaxy Book Ion è un notebook tradizionale. Altra novità è il touchpad in vetro con Wireless PowerShare che permette di ricaricare dispositivi compatibili con lo standard Qi (smartphone, smartwatch e auricolari).

Entrambi integrano processori Intel Core di decima generazione: Ice Lake (10 nanometri) per Galaxy Book Flex, Comet Lake (14 nanometri) per Galaxy Book Ion. Samsung offre diverse configurazioni con GPU integrata (UHD Graphics o Iris Plus) e discreta NVIDIA GeForce MX250 con 2 GB di memoria GDDR5, fino a 16 GB di RAM DDR4x, slot microSD, SSD NVMe fino a 1 TB, altoparlanti stereo AKG, lettore di impronte digitali, webcam 720p, connettività Wi-Fi 6 (802.11ax) e tastiera retroilluminata.

Dotazione di porte leggermente differente tra i due modelli: due Thunderbolt 3 e una USB Type-C per Galaxy Book Flex, una Thunderbolt 3, due USB 3.0 Type-A e HDMI per Galaxy Book Ion. I notebook arriveranno sul mercato a dicembre. Il prezzo non è stato comunicato.