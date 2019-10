Sonos lancia il programma Trade Up

Filippo Vendrame,

Buone notizie per tutti coloro che utilizzano i prodotti Sonos. L’azienda americana specializzata in prodotti audio ha presentato un nuovo programma di aggiornamento hardware, che offre ai clienti la possibilità di passare ai prodotti Sonos di nuova generazione e riciclare i dispositivi meno recenti. Questo interessante programma Trade Up riguarda i vecchi modelli Connect, Connect:Amp, ZP80, ZP90, ZP100, ZP120 e i dispositivi Play:5 di prima generazione.

Tutti coloro che fossero in possesso di uno di questi dispositivi avranno diritto al 30% di sconto su un nuovo prodotto Sonos per ciascun articolo originale sostituito. Approfittare di questa opportunità lanciata da Sonos è davvero molto semplice. I clienti che possiedono uno o più prodotti idonei potranno seguire una semplice procedura per registrarsi, ricevere lo sconto Trade Up e scoprire qual è la soluzione migliore per riciclare i dispositivi meno recenti.

Per l’occasione, Sonos ha aperto una pagina dedicata relativa a questo programma accessibile anche per gli utenti italiani all’interno del suo sito ufficiale. Pagina in cui sono presenti tutte le istruzioni che si dovranno seguire per ottenere lo sconto.

Sommariamente, gli utenti dovranno accedere con il loro account Sonos, accedere alla scheda Trade Up e selezionare i dispositivi idonei che si desidera mettere in Modalità Riciclo in cambio di un credito. Si riceverà istantaneamente uno sconto del 30% per ogni nuovo prodotto Sonos in cambio di ciascun dispositivo che si decide di aggiornare. Il dispositivo entrerà in Modalità Riciclo dopo 21 giorni. Saranno eliminati tutti i dati e verrà disattivato definitivamente, così da poterlo riciclare senza preoccupazioni presso un centro di raccolta locale per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche.