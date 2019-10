Spotify Kids, arriva l’app musicale per bambini

Candido Romano,

Spotify ha annunciato il lancio in versione beta, per ora solo per l’Irlanda, di una nuova applicazione riservata agli abbonati a Spotify Premium Family. Si chiama Spotify Kids e si rivolge ai bambini dai 3 anni in su: arriverà successivamente in nei mercati di tutto il mondo che già prevedono Premium Family. ecco cosa si legge nella nota ufficiale:

Spotify Kids è un parco giochi di suoni per i piccoli ascoltatori sviluppato con la massima sicurezza e privacy. L’applicazione è ricca di canzoni da cantare insieme, colonne sonore e storie che i bambini possono esplorare, da soli o in famiglia. Tra le caratteristiche di Spotify Kids ci sono

Assenza di annunci pubblicitari

Tutti i contenuti sono selezionati dagli esperti di Spotify, che si assicurano che i contenuti disponibili siano adatti ai bambini

Il prodotto è stato ideato per proteggere la privacy dei bambini e dare ai genitori la tranquillità di poter monitorare con parent control. I genitori possono selezionare l’esperienza “Audio for Young Kids” o “Audio for Older Kids” in base a ciò che è meglio per i loro figli.

I giovani ascoltatori potranno quindi sentire l’audio che amano con il proprio account ed esplorare i propri gusti in un ambiente pensato per i bambini, filtrando i contenuti espliciti, ma anche scoprire la musica e le storie raccolte una ad una per i bambini dagli esperti di Spotify. Ci saranno anche playlist fatte per bambini e la riproduzione offline su iOS.

Alex Norström, Chief Premium Business Officer di Spotify ha dichiarato:

Spotify si impegna a dare a miliardi di fan l’opportunità di godere ed essere ispirati dalla musica e dalle storie e siamo orgogliosi che questo impegno ora includa la prossima generazione di ascoltatori audio. Siamo entusiasti di espandere l’esperienza di Spotify Premium Family con un’applicazione dedicata solo per i nostri fan più giovani. Spotify Kids è un mondo personalizzato, ricco di suoni, forme e colori, dove i nostri giovani ascoltatori possono innamorarsi per la prima volta della musica e le storie in modo da portare avanti questo amore per tutta la vita.

L’applicazione Spotify Kids sarà disponibile in esclusiva per gli abbonati Spotify Premium Family senza costi aggiuntivi e potrà essere scaricata su qualsiasi dispositivo iOS o Android una volta che l’applicazione verrà lanciata sul mercato.