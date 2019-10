DAZN: partite Serie A 2019/2020, 11^ giornata

Matteo Tontini,

Dopo il turno infrasettimanale, la Serie A accompagna i tifosi anche nel primo fine settimana di novembre, subito dopo la festa di Ognissanti. Il grande scontro dell’11^ giornata è l’anticipo tra Roma e Napoli, sabato 2 novembre alle 15:00, ma sarà interessante anche il derby di Torino e il match tra Milan e Lazio. Come al solito, DAZN e Sky si spartiranno le partite da trasmettere: la piattaforma streaming avrà accesso a tre di esse, quella satellitare alle restanti sette.

Val la pena ricordare che grazie al canale DAZN1, gli abbonati Sky hanno accesso al meglio della programmazione DAZN (previo abbonamento). Grazie all’offerta hanno la possibilità di godersi tutto il campionato di calcio italiano su un’unica piattaforma, merito dell’accordo valido fino al 2021. In questo modo, il servizio di Perform Group può contare su una maggiore distribuzione sul territorio nazionale, mentre Sky torna ad avere il monopolio sulla Serie A. Di seguito è possibile dare un’occhiata agli accoppiamenti dell’11^ giornata.

2/11/2019 Sabato 15.00 Roma – Napoli SKY

2/11/2019 Sabato 18.00 Bologna – Inter SKY

2/11/2019 Sabato 20.45 Torino – Juventus DAZN

3/11/2019 Domenica 12.30 Atalanta – Cagliari DAZN

3/11/2019 Domenica 15.00 Genoa – Udinese SKY

3/11/2019 Domenica 15.00 Hellas Verona – Brescia SKY

3/11/2019 Domenica 15.00 Lecce – Sassuolo DAZN

3/11/2019 Domenica 18.00 Fiorentina – Parma SKY

3/11/2019 Domenica 20.45 Milan – Lazio SKY

4/11/2019 Lunedì 20.45 SPAL – Sampdoria SKY

In questo turno, la piattaforma streaming sportiva trasmetterà le partite di Juventus, Atalanta e Sassuolo. I bianconeri dovranno disputare il derby, dopo la non facile vittoria sul Genoa sbloccata in extremis su calcio di rigore; i bergamaschi affronteranno in casa il Cagliari, dopo essere riusciti a strappare un pareggio al Napoli di Ancelotti; infine, il Sassuolo dovrà giocare contro il Lecce in trasferta, dopo aver perso contro una Fiorentina più che mai in forma.