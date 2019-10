Smart TV LG: tutte le applicazioni

Matteo Tontini,

Le smart TV sono sempre più diffuse e richieste al giorno d’oggi, vista la possibilità di connessione a internet e il download di applicazioni. Molte persone si rivolgono a Samsung, altre a Sony; anche le smart TV LG (con sistema operativo WebOS) sono tuttavia ottime e forniscono agli utenti un’esperienza avanzata di intrattenimento.

Ma quali sono le migliori app per smart TV LG? Ce ne sono diverse che gli utenti non dovrebbero assolutamente lasciarsi scappare, in modo tale da godersi musica, nuovi film, serie TV, sport e calcio semplicemente accedendo alla rete. Le riportiamo di seguito:

Netflix: Il gigante dello streaming è il top per gli amanti delle serie TV, ma offre anche un vasto catalogo di film, documentari e anime. Chiaramente è necessario pagare un abbonamento mensile per usufruire della piattaforma.

YouTube : Il noto aggregatore di video consente di vedere milioni di clip gratuitamente e attraverso l’app per smart TV LG è possibile godersele comodamente dal divano.

: Il noto aggregatore di video consente di vedere milioni di clip gratuitamente e attraverso l’app per smart TV LG è possibile godersele comodamente dal divano. Prime Video : Gli abbonati al servizio Amazon Prime hanno accesso garantito a Prime Video, la piattaforma streaming della società che offre una serie di contenuti originali e di terze parti.

: Gli abbonati al servizio Amazon Prime hanno accesso garantito a Prime Video, la piattaforma streaming della società che offre una serie di contenuti originali e di terze parti. RaiPlay : L’app consente agli utenti di vedere gratuitamente tutti i tradizionali canali RAI.

: L’app consente agli utenti di vedere gratuitamente tutti i tradizionali canali RAI. DAZN : Chi ama lo sport non dovrebbe lasciarsi scappare l’app in questione, che consente di vedere una serie di eventi sportivi, tra cui tre partite di Serie A per ogni giornata di campionato. Ovviamente è necessario pagare un canone mensile per avere accesso alla piattaforma.

: Chi ama lo sport non dovrebbe lasciarsi scappare l’app in questione, che consente di vedere una serie di eventi sportivi, tra cui tre partite di Serie A per ogni giornata di campionato. Ovviamente è necessario pagare un canone mensile per avere accesso alla piattaforma. NOW TV : L’app ufficiale di Sky che consente di accedere a parte dei contenuti disponibili sulla piattaforma satellitare, a seconda dei pacchetti acquistati.

: L’app ufficiale di Sky che consente di accedere a parte dei contenuti disponibili sulla piattaforma satellitare, a seconda dei pacchetti acquistati. Plex per Smart TV : App molto utile per ogni smart TV, che consente di collegare il computer al televisore in modo tale da trasmettere film e video su uno schermo più grande. Ottima interfaccia di navigazione.

: App molto utile per ogni smart TV, che consente di collegare il computer al televisore in modo tale da trasmettere film e video su uno schermo più grande. Ottima interfaccia di navigazione. Youtube Kids : La versione della piattaforma video dedicata ai bambini.

: La versione della piattaforma video dedicata ai bambini. Facebook Watch : App del celebre social network dedicata ai video, un’interessante alternativa a YouTube per trovare le clip più popolari.

: App del celebre social network dedicata ai video, un’interessante alternativa a YouTube per trovare le clip più popolari. Spotify : La nota piattaforma per ascoltare musica in streaming, direttamente dalla propria smart TV LG.

: La nota piattaforma per ascoltare musica in streaming, direttamente dalla propria smart TV LG. LG Channels: Un servizio gratuito di streaming che consente di accedere a canali digitali live e on-demand come USA Today News, FailArmy, Food52 e tanti altri.

A queste si aggiungono anche Rakuten TV, Chili e TIM Vision.