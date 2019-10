Windows 10 May 2019 Update continua a crescere

Filippo Vendrame,

Windows 10 May 2019 Update continua rapidamente a crescere e ad aumentare il suo peso all’interno dell’ecosistema Windows 10. AdDuplex ha pubblicato il suo report per il mese di ottobre in cui fotografa lo stato di adozione delle varie versioni di Windows 10. Secondo questo rapporto, la crescita di Windows 10 May 2019 Update si è fatta molto rapida.

Attualmente, questa versione di Windows 10 dispone del 56,6% di market share di Windows 10. Per capire la velocità con cui sta crescendo, basta dire che lo scorso mese la sua quota di mercato era del 45,5%. Questi numeri significano anche che, ad oggi, Windows 10 May 2019 Update è la versione di Windows 10 più utilizzata dagli utenti. Sicuramente dati positivi soprattutto pensando che Windows 10 May 2019 Update aveva avuto un avvio piuttosto fiacco. Ovviamente, presto le cose cambieranno con il rilascio di Windows 10 November 2019 Update il cui rollout potrebbe iniziare il prossimo 12 di novembre. Per quanto riguarda le altre varianti del sistema operativo di Microsoft, Windows 10 October 2018 Update può disporre di una quota pari al 25%.

Windows 10 April 2018 Update cala, invece, dal 24,1% al 13,6%. Seguono con quote residuali tutte le altre vecchie varianti di Windows 10.

Il report si sofferma, poi, sulla diffusione dei dispositivi Surface. Il Surface Pro 4 è sempre il modello più diffuso in senso assoluto. Tuttavia, il Surface Pro 6 sale al terzo posto di questa classifica. Vale la pena notare anche anche in questo caso, questa classifica subirà presto delle importanti mutazioni visto che sono arrivati da poco sul mercato i nuovi modelli di Surface che la società ha presentato all’inizio del mese di ottobre.