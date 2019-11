DAZN: partite Serie A 2019/2020, 12^ giornata

Matteo Tontini,

Dopo un turno infrasettimanale e le partite nel weekend della festa di Ognissanti, la prima settimana di novembre dà spazio alla Champions. La Serie A 2019/2020 torna tuttavia a far compagnia agli appassionati di calcio nel fine settimana del 10 novembre, giornata in cui si disputerà l’atteso match tra Juventus e Milan. Come al solito saranno DAZN e Sky a spartirsi gli scontri della 12^ giornata: mentre la piattaforma streaming avrà accesso a tre partite del turno, quella satellitare trasmetterà sui propri canali le restanti sette.

Gli abbonati Sky potranno comunque seguire tutta la Serie A su un’unica piattaforma grazie all’accordo raggiunto tra DAZN e Sky: lo scorso settembre, infatti, è nato il canale DAZN1, che porta sul celebre broadcaster il meglio della programmazione DAZN. Il contratto che lega le due società sarebbe valido fino al 2021 e sembrerebbe beneficiare a entrambe le parti: se la piattaforma satellitare può in questo modo tornare ad avere il monopolio sul massimo campionato di calcio italiano, quella streaming può contare su una maggiore distribuzione sul territorio nazionale. Di seguito è possibile dare un’occhiata agli accoppiamenti della 12^ giornata:

8/11/2019 Venerdì 20.45 Sassuolo – Bologna SKY

9/11/2019 Sabato 15.00 Brescia – Torino SKY

9/11/2019 Sabato 18.00 Inter – Hellas Verona SKY

9/11/2019 Sabato 20.45 Napoli – Genoa DAZN

10/11/2019 Domenica 12.30 Cagliari – Fiorentina DAZN

10/11/2019 Domenica 15.00 Lazio – Lecce SKY

10/11/2019 Domenica 15.00 Sampdoria – Atalanta SKY

10/11/2019 Domenica 15.00 Udinese – SPAL DAZN

10/11/2019 Domenica 18.00 Parma – Roma SKY

10/11/2019 Domenica 20.45 Juventus – Milan SKY

In questo turno, la piattaforma di Perform Group trasmetterà le partite di Napoli, Fiorentina e Udinese. La prima disputerà lo scontro in casa con il Genoa, dopo la sconfitta in trasferta con la Roma; la Fiorentina andrà invece a giocare a Cagliari, dove l’aspetterà una squadra motivata dall’ottima vittoria sull’Atalanta. L’Udinese affronterà invece in casa i ferraresi, un match importante per entrambi i club, bisognosi di punti.