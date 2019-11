Jianguo Pro 3, lo smartphone di TikTok

Luca Colantuoni,

ByteDance, azienda cinese che sviluppa la popolare app TikTok, ha annunciato il suo primo smartphone Android. Il Jianguo Pro 3 è un modello di fascia alta con un design che ricorda vagamente il vecchio iPhone 5s. Considerato il target, la caratteristica più interessante è rappresentata dalle quattro fotocamere posteriori. Il software è stato modificato per offrire una migliore esperienza d’uso con TikTok.

Il Jianguo Pro 3 possiede una cover in vetro e uno schermo AMOLED da 6,39 pollici con risoluzione full HD+ (2280×1080 pixel) e un notch a goccia che ospita la fotocamera frontale da 20 megapixel (f/2.0). All’interno del modulo posteriore di forma rettangolare c’è una fotocamera principale con sensore Sony IMX586 da 48 megapixel, abbinato ad un obiettivo con apertura f/1.75. Ci sono inoltre una fotocamera da 13 megapixel con ottica grandangolare, un teleobiettivo da 8 megapixel con zoom 2x e una fotocamera da 2 megapixel per le macro.

Il software della fotocamera permette di applicare filtri ed effetti ai video di TikTok che possono essere registrati anche utilizzando contemporaneamente le fotocamere posteriore e frontale. La dotazione hardware comprende inoltre il processore octa core Snapdragon 855 Plus, 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di storage. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE (dual SIM).

Sono presenti inoltre il lettore di impronte digitali in-display, la porta USB Type-C e la batteria da 4.000 mAh che supporta la ricarica rapida da 18 Watt. Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia Smartisan OS. Smartisan è il produttore di smartphone che ha venduto alcuni brevetti a ByteDance. Il suo logo è infatti rimasto sulla cover.

Tre i colori disponibili: bianco, nero e verde. I prezzi sono 2.899 yuan (8GB+128GB), 3.199 yuan (8GB+256GB) e 3.599 yuan (12GB+256GB). Lo smartphone è in vendita da oggi in Cina. Quasi sicuramente non verrà distribuito sui mercati occidentali.