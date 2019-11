LG e Qualcomm per il settore automotive

Filippo Vendrame,

LG e Qualcomm hanno deciso di unire le forze per migliorare l’esperienza automotive. Le due società hanno, infatti, annunciato l’intenzione di collaborare per sviluppare ulteriormente webOS Auto, il sistema operativo di LG per l’infotainment automotive. Obiettivo quello di offrire un’esperienza in auto smart, ottimizzata e più confortevole per guidatori e passeggeri, combinando i vantaggi di webOS Auto e di Qualcomm Snapdragon Automotive Development Platform (ADP).

Si ricorda, al riguardo, che WebOS Auto di LG è una piattaforma basata su Linux che sfrutta l’esperienza di LG nell’infotainment dei veicoli per la prossima generazione di automobili connesse. LG ha recentemente annunciato webOS Open Source Edition 2.0, che permetterà agli sviluppatori di sperimentare alcune funzionalità innovative che saranno incorporate in webOS Auto.

La piattaforma Snapdragon ADP è dotata di tecnologie di infotainment innovative e supportate da Intelligenza Artificiale (AI), con grafica avanzata adatta a configurazioni di display multipli ad alta risoluzione e per lo streaming di contenuti multimediali ultra HD. Snapdragon ADP è stato progettato per fornire un ambiente combinato hardware e software adatto a un rapido sviluppo di piattaforme ad alte prestazioni e ad alta efficienza energetica, includendo display per l’intrattenimento dei passeggeri che siedono sui sedili anteriori e posteriori (rear-seat entertainment RSE).

Oltre a sviluppare e commercializzare un webOS Auto più avanzato, LG e Qualcomm collaboreranno per creare una reference platform che LG presenterà il prossimo gennaio nell’ambito del CES 2020.