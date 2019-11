Oppo A5 (2020), qualità e convenienza

Luca Colantuoni,

Il nuovo Oppo A9 (2020) offre un buon compromesso tra caratteristiche e prezzo. Chi cerca uno smartphone con simili specifiche, ma vuole risparmiare 50 euro può scegliere il suo “fratello minore” Oppo A5 (2020). Anche questo modello integra quattro fotocamere posteriori. Quella principale ha però una risoluzione inferiore.

Oppo A5 (2020) è praticamente identico al recente Oppo A9 (2020), in quanto condivide lo stesso design e molti componenti hardware. Lo smartphone possiede infatti una cover con sfumature cromatiche e uno schermo da 6,5 pollici con risoluzione HD+ (1600×720 pixel), leggibile anche in presenza di luce elevata. Nella parte superiore c’è un notch a goccia che ospita la fotocamera frontale da 8 megapixel. Lo screen-to-body ratio è dell’89%. È presente anche un filtro per la luce blu che riduce l’affaticamento degli occhi.

Sul retro ci sono quattro fotocamere, come per Oppo A9 (2020), ma quella principale ha un sensore da 12 megapixel. Identiche le altre tre: 8, 2 e 2 megapixel (grandangolare, monocromatica e ritratto). La dotazione hardware comprende inoltre il processore octa core Snapdragon 665, 3 GB di RAM e 64 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 512 GB.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali, la porta micro USB e gli altoparlanti stereo con supporto Dolby Atmos. La batteria ha una capacità di 5.000 mAh e supporta la ricarica inversa (può caricare altri dispositivi tramite cavo USB OTG).

Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia Color OS 6.0.1. Oppo A5 (2020) è disponibile nelle colorazioni Mirror Black e Dazzling White. Il prezzo dello smartphone è 199,00 euro.