Google News, seconda lingua selezionabile

Google News, la sezione del colosso della ricerca che si occupa di creare un feed sulla base dei gusti degli utenti, diventa adesso bilingue: grazie a un nuovo aggiornamento disponibile per Android e iOS, è infatti possibile aggiungere una seconda lingua alle notizie filtrate e selezionate, così da includerle tutte in un unico elenco. È bene precisare che al momento è possibile selezionare una sola lingua aggiuntiva, ma non è da escludere che in futuro l’opzione possa essere estesa a più idiomi.

Per attivare il feed bilingue su Google News basta andare nelle impostazioni dell’app: a questo punto gli utenti non devono fare altro che scegliere una seconda lingua dalle 41 disponibili. La funzione è stata distribuita in 141 mercati, nel caso in cui non fosse ancora disponibile basterà aspettare un po’ e riprovare (il rollout è attualmente in corso).

Non si tratta di una novità così eclatante, ma potrebbe senza dubbio risultare utile a tutti gli utenti che di consuetudine leggono anche giornali stranieri, per questioni personali o lavorative. Intanto il colosso della ricerca ha deciso di estendere i Play Points negli Stati Uniti, dopo averli lanciati esclusivamente in Corea e Giappone. Si tratta di una mossa interessante, che potrebbe suggerire l’interesse della società di introdurre il proprio programma fedeltà anche in altri paesi: grazie ai punti di Google, gli utenti che acquisteranno dal suo negozio digitale i contenuti potranno acquisire credito da utilizzare per comprare ulteriori app e giochi; inoltre, l’azienda di Mountain View permette di devolvere i punti accumulati a organizzazione non-profit. Al momento non è chiaro se la società abbia intenzione di portare i suoi Play Points anche in Europa, non resta che aspettare.