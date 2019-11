PayPal, come acquistano da smartphone gli italiani

Filippo Vendrame,

Oggi si compra sempre di più dagli smartphone che sono diventati un potente strumento per lo shopping online. PayPal, in collaborazione con Ipsos ha voluto indagare le ultime tendenze nel commercio elettronico da dispositivi mobile (mCommerce) in Italia oltre che in tutto il mondo. Il risultati di questa indagine sono decisamente molto interessanti. La percentuale di persone che effettuano acquisti da dispositivi mobile è molto elevata, soprattutto in Italia, dove il 97% dei consumatori effettua acquisti online rispetto al 95% della media globale, con una spesa media di 120 euro al mese tramite dispositivi mobile da parte dei consumatori italiani.

Secondo i dati emersi dallo studio, l’intera popolazione italiana intervistata dichiara di avere almeno uno smartphone, mentre il 50% del campione analizzato afferma che non uscirebbe mai di casa senza il proprio telefono. Gli smartphone sono i dispositivi utilizzati più di frequente per mantenersi informati e aggiornati sulle ultime news (41%), oltre che per restare in contatto con i propri amici (49%). Inoltre, i dati mostrano che il 63% degli acquirenti italiani da dispositivi mobile esplora prodotti e servizi almeno una volta al giorno, rispetto a una media globale del 53%.

I segmenti dei consumatori più giovani (Gen Z e Gen Y) stanno stimolando la domanda di esperienze ottimizzate per i dispositivi mobile. Inoltre, in tutte le fasce d’età, quasi l’83% dei consumatori in Italia ha effettuato acquisti online almeno una volta tramite smartphone, con tale percentuale che sale all’88% per la Generazione Z. Al contrario, solo il 65% delle aziende è ottimizzato per i pagamenti da dispositivi mobile. Con un gap di quasi 20 punti percentuali tra consumatori e commercianti, le aziende devono iniziare a dare priorità ai canali di shopping mobile per essere certe di soddisfare le aspettative in continua evoluzione dei clienti.

La sicurezza e la fiducia rimangono significative barriere per l’adozione in quasi tutte le aree geografiche. Questo argomento è significativo per le decisioni di acquisto dei consumatori che utilizzano dispositivi mobile: il 48% del campione in Italia ha sperimentato problemi di sicurezza o di fiducia relativi all’interazione con un’azienda da un dispositivo mobile e il 16% degli acquirenti italiani ha abbandonato un acquisto o un pagamento su un dispositivo mobile a causa di problemi di sicurezza.

Dall’indagine sono emersi altri dati rivelanti. Il 29% degli utenti italiani non è a proprio agio quando acquista prodotti sulle piattaforme social perché non si fida completamente dei meccanismi eCommerce delle piattaforme social. Il 24% degli utenti non desidera collegare le proprie informazioni finanziarie all’account dei social media, preferisce invece utilizzare un sito Web per effettuare acquisti online (30%). Inoltre, l’analisi dei dati ha evidenziato che PayPal è il metodo di pagamento preferito in Italia (45%) quando i consumatori vogliono effettuare acquisti online tramite dispositivi mobile e che il 22% degli utenti italiani ammette che sarebbe maggiormente propenso a effettuare acquisti sulle piattaforme dei social media se potesse utilizzare un account PayPal per motivi di praticità e sicurezza.

Dal report emerge anche che la libertà di scelta del cliente è fondamentale. Infine, un dato assolutamente curioso: In Italia il 18% dei consumatori ha dichiarato che in genere effettua acquisti con il proprio dispositivo mobile mentre si trova in bagno.