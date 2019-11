WhatsApp, trailer Netflix visibili nell’app iOS

Matteo Tontini,

WhatsApp, come molti ben sapranno, è un’app comodissima per comunicare in tempo reale con i propri amici. Non è raro che durante la conversazione, specialmente oggi che le serie TV spopolano, si finisca a parlare del catalogo Netflix e degli show che la piattaforma propone: sarà probabilmente capitato a più di qualcuno di linkare su WhatsApp un trailer di una nuova produzione e, fino a oggi, facendo tap su di esso si veniva indirizzati sull’app del servizio streaming. Adesso, tuttavia, gli utenti iOS hanno la possibilità di guardare i trailer Netflix direttamente nell’applicazione di messaggistica istantanea.

Non è una novità eclatante, ma si tratta di un’interessante cambiamento per le persone che guardano molti film e serie TV sulla piattaforma e ne consigliano la visione ad amici e familiari. WhatsApp non ha annunciato ufficialmente la nuova funzionalità, ma è stata individuata da WABetaInfo; al momento non è chiaro se e quando possa essere rilasciata anche su Android. È bene precisare che la funzione riguarda esclusivamente i trailer Netflix: pertanto, nel caso in cui si desiderasse guardare un episodio o un film completo, bisognerà comunque andare sulla piattaforma streaming.

L’anno scorso, un aggiornamento di WhatsApp ha permesso di guardare i video di Instagram e Facebook nell’app. Quindi non è del tutto sorprendente che il servizio di messaggistica stia aggiungendo il supporto a ulteriori contenuti video. Nei giorni scorsi, il colosso dello streaming ha difeso la velocità variabile dei contenuti in seguito alle critiche di numerosi registi: la società ha affermato, comunque, che al momento la funzione è semplicemente in fase di test e potrebbe essere implementata solo nel caso in cui ci sia un riscontro positivo da parte degli utenti.