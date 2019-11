Huawei incentiva lo sviluppo delle app

Luca Colantuoni,

In attesa di conoscere l’esito dello scontro con il governo statunitense (la seconda licenza temporanea scade il 18 novembre), Huawei continua ad investire nel supporto per gli sviluppatori, in modo da avere una piattaforma indipendente dai servizi di Google. In occasione del Web Summit 2019 di Lisbona, il produttore cinese ha confermato gli incentivi per un miliardo di dollari.

Huawei ha avviato un programma di incentivi per sostenere la comunità di sviluppatori durante tutte le varie fasi, dalla progettazione delle app alla crescita del business, passando per le attività di marketing. Jervis Su, Vice Presidente degli Huawei Mobile Services, ha dichiarato che l’obiettivo dell’azienda è coinvolgere gli sviluppatori nella creazione di un ecosistema completo. Il sostegno degli sviluppatori è la condizione necessaria per incrementare il numero di app disponibili sullo store Huawei installato su smartphone e tablet.

Huawei AppGallery ha raggiunto 390 milioni di utenti attivi al mese e 180 miliardi di download all’anno. Sono disponibili funzionalità simili a quelle del Google Play Store, tra cui varie opzioni di guadagno, tra cui acquisti in-app, abbonamenti e inserzioni pubblicitarie per le app gratuite.

Huawei ha presentano inoltre due novità: Quick App e Ability Gallery. Quick App permette agli utenti di accedere alle loro applicazioni preferite direttamente da AppGallery, senza richiedere il download sul dispositivo. In pratica l’equivalente di Google Play Instant. Ability Gallery consente invece di collegare uno smartphone a otto device per fornire un numero elevato di servizi. Entro la fine del 2019, Ability Gallery supporterà altre due smart card per Huawei Assistant con informazioni sulla borsa e risultati sportivi in tempo reale. Huawei Mobile Services (HMS) include inoltre Huawei Video, Huawei Music, Mobile Cloud, Temi e Browser.