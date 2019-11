Xerox punta ad HP: maxi acquisizione in vista?

Filippo Vendrame,

Xerox ha messo gli occhi su HP. Quella che inizialmente era solo un’indiscrezione lanciata dal The Wall Street Journal, è stata poi confermata da HP stessa che ha fatto sapere di aver ricevuto una proposta di acquisizione. Non ci sono dettagli sull’offerta. HP si è limitata a sottolineare che la proposta sarà valutata e che si prenderà una decisione nel migliore interesse degli azionisti. Anche se i dettagli ufficiali sono scarsi, The Wall Street Jornal aveva già messo nero su bianco un po’ di numeri quando aveva lanciato l’indiscrezione della possibilità di questa maxi acquisizione.

La fonte riportava, infatti, che l’offerta di Xerox potrebbe superare i 27 miliardi di dollari. Una cifra decisamente importante che fa comprendere la portata dell’operazione. Va evidenziato un dato curioso. In borsa, HP ha una capitalizzazione di oltre 29 miliardi di dollari, mentre Xerox solo di 8 miliardi di dollari. Come dire che per una volta sarebbe il canarino a mangiare il gatto e non viceversa. La situazione va analizzata, però, più in profondità. Il mercato dei PC non sta godendo di buona salute e HP deve “navigare” in questa situazione. Proprio per questo, di recente la società ha annunciato un piano di ristrutturazione con il taglio di molte migliaia di dipendenti.

Poi c’è Xerox che ha probabilmente bisogno di un partner importante come HP per ampliare il proprio business. Come noto, questa azienda vende stampanti e servizi. Con l’acquisizione di HP, Xerox potrebbe integrare la sua offerta di prodotti e servizi con quelli di HP.

Un’acquisizione, dunque, che potrebbe fare bene ad entrambe le società. Unica certezza il mercato che sembra aver apprezzato il progetto tanto da aver premiato i titoli in borsa di entrambe le società.