Netflix e Nexus Player: la configurazione

Matteo Tontini,

Netflix è la piattaforma streaming con più utenti al mondo, merito degli ottimi contenuti che offre, di un catalogo in continuo aggiornamento e di un costo accessibile a tutti. Non bisogna però sottovalutare, come fattore di notorietà del servizio, il gran numero di dispositivi che ne permettono la distribuzione: dalle console da gioco alla Fire TV di Amazon, il supporto su cui Netflix può contare è davvero ampio. Non manca all’appello Nexus Player, set-top-box prodotto da Google e Asus nonché primo dispositivo a utilizzare Android TV.

Come si fa, dunque, a far funzionare Netflix su Nexus Player? È molto semplice e bastano pochi passi per configurare un account. Anzitutto bisogna accedere alla schermata iniziale, poi seguire la procedura indicata:

Selezionare Netflix .

. Andare su Accesso abbonati (nel caso non si disponesse ancora di un abbonamento, bisognerà effettuare prima la sottoscrizione).

(nel caso non si disponesse ancora di un abbonamento, bisognerà effettuare prima la sottoscrizione). Inserire il proprio indirizzo e-mail e la password Netflix, poi selezionare Continua.

Nexus Player è ora connesso all’account del servizio streaming, l’utente può tranquillamente usufruirne e godersi la visione dei contenuti. Come accennato poc’anzi, sono molti i dispositivi che supportano Netflix. Al giorno d’oggi, per esempio, sono sempre di più le smart TV che permettono di scaricare l’app: d’altro canto stanno via via andando a sostituire i normali televisori, complice anche la diffusione di servizi e contenuti sempre nuovi. Tra queste si annoverano le smart TV Samsung. Il colosso coreano è sinonimo di qualità nel mondo della tecnologia e sono tantissimi gli utenti che si affidano ai suoi prodotti nella vita di tutti i giorni. Ci sono però una serie di smart TV consigliate proprio dal noto servizio streaming, in quanto soddisfano determinati requisiti.