Netflix, stop supporto di vecchie smart TV Samsung

Netflix sta per interrompere il supporto alle più vecchie smart TV Samsung e Vizio. La società lo ha comunicato per mezzo di un messaggio su schermo ai possessori dei televisori. Nella fattispecie, non supporterà più le smart TV Samsung del 2010 e 2011, così come quelle Vizio che abbiano più di quattro anni. Il supporto sarà interrotto definitivamente il 2 dicembre.

Non è una notizia che sorprende esageratamente, sebbene sia una piccola tegola per chiunque possieda una di queste TV (d’altro canto, il servizio streaming non può supportare tutti gli hardware a tempo indefinito). Un portavoce di Netflix avrebbe così confermato a Engadget:

A partire dal 2 dicembre, Netflix non sarà più supportato su un numero limitato di dispositivi meno recenti a causa di limitazioni tecniche. Abbiamo fornito a tutti i consumatori ulteriori dettagli sulle alternative che supportiamo, in modo che possano continuare a godere del nostro servizio streaming senza interruzioni.

Chiunque possedesse uno dei televisori interessati, non dovrà per forza provvedere a una sostituzione: sarà infatti sufficiente acquistare un dispositivo per lo streaming, come Fire Stick per esempio, per ovviare al problema. Secondo quanto riportato da BBC News, inoltre, sarà interrotto anche il supporto a Roku 2050X, Roku 2100X, Roku 2000C, Roku HD Player, Roku SD Player, Roku XR Player e Roku XD Player.

Questo non è un problema riguardante solo Netflix, comunque. All’inizio di quest’anno, Hulu ha abbandonato il supporto alle TV LG prodotte prima del 2014, mentre YouTube lo ha sospeso alle smart TV Sony del 2012 solo quattro anni dopo, nel 2016. Indipendentemente dal numero di app per lo streaming integrate che una smart TV supporta al momento del lancio, alla fine probabilmente gli utenti si troveranno a comprare un set-top box nel caso avessero intenzione di usarla a lungo.