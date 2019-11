Unieuro anticipa il Black Friday: sconti del 22%

Filippo Vendrame,

Unieuro anticipa il Black Friday e lancia la promozione “Addams Black Friday“. Solo per la giornata di oggi 11 novembre, la catena di elettronica offrirà uno sconto del 22% su tutti i prodotti. Necessaria una spesa minima di 299 euro. Trattasi di una riproposizione con i colori del Black Friday della promozione “NO Iva” che la catena di elettronica è solita lanciare ciclicamente.

Gli sconti inizieranno oggi alle 8.30 del mattino. Con il via della promozione sarà interessante scoprire se oltre alla soglia minima dei 299 euro saranno previsti altri requisiti o se dalla promozione saranno esclusi alcuni prodotti. In ogni caso, trattasi di una ghiottissima opportunità di poter risparmiare cifre importanti sull’acquisto di moltissimi beni come smartphone, computer, tablet pc, televisori e moltissimo altro ancora.

Ovviamente, lo sconto si applica ai prodotti disponibili e la promozione si intende sempre sino ad esaurimento scorte. Visti i successi di altre iniziativa similari, il suggerimento è quello di affrettarsi non solo per evitare che i prodotti vadano in esaurimento ma anche per evitare eventuali colli di bottiglia dei server generati dai molti utenti che tentano di effettuare gli acquisti.

Dunque, bisogna preparare la carta di credito per essere tra i primi ad approfittare degli sconti. Tutte le informazioni dettagliate saranno disponibili dalle ore 8.30 di oggi.