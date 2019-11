Windows 10, tanti update per il Patch Tuesday

Filippo Vendrame,

Accanto al rilascio di Windows 10 November 2019 Update, Microsoft ha distribuito una serie di aggiornamenti cumulativi per tutte le versioni di Windows 10 ancora oggi supportate. Rilascio dovuto al fatto che nella giornata di ieri ricorreva l’appuntamento del Patch Tuesday del mese di novembre 2019. Entrando nei dettagli, Windows 10 November 2019 Update e Windows 10 May 2019 Update ottengono la patch KB4524570.

Il change log non è ampissimo ma mette in luce diversi correttivi e bug fix, soprattutto lato sicurezza. Chi dispone di PC con a bordo Windows 10 October 2018 Update potrà scaricare ed installare la patch KB4523205. Anche in questo caso le note di rilascio non sono particolarmente corpose e mettono in risalto per lo più correttivi lato sicurezza. Per i PC che eseguono ancora Windows 10 April 2018 Update, Microsoft ha distribuito la patch KB4525237. Change log molto simile con una serie di bug fix e di correttivi lato sicurezza.

Per Windows 10 Fall Creators Update (Enterprise ed Education), la casa di Redmond ha distribuito la patch KB4525241 che mette in evidenza un change log molto simile a quelli precedenti.

Per Windows 10 Creators Update è disponibile la patch KB4525245. Per Windows 10 Anniversary Update è in distribuzione, invece, la patch KB4525236. Infine, per la primissima versione di Windows 10 è stata rilasciata la patch KB4525232.

Trattasi, tutti, di aggiornamenti molto importanti in quanto vanno a risolvere alcuni problemi, soprattutto di sicurezza. Proprio per questo, il suggerimento è quello di andarli ad installare quanto prima attraverso il canonico canale di Windows Update. Al termine dell’installazione sarà richiesto di riavviare il PC per rendere effettive le modifiche apportate.