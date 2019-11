TIM Supreme New 50 Giga contro Iliad

Filippo Vendrame,

TIM Supreme New 50 Giga è una nuova offerta operator attack di TIM pensata per i nuovi clienti che effettueranno la portabilità da alcuni precisi operatori. Nello specifico, questa tariffa propone a chi la sottoscriverà chiamate illimitate e ben 50 GB di traffico Internet 4G al costo di appena 5,99 euro. La velocità massima è limitata a 150 Mbps in download.

TIM Supreme New 50 Giga può essere attivata esclusivamente nei negozi TIM aderenti e può essere sottoscritta solamente da chi effettuerà la portabilità da Iliad, Fastweb Mobile e dagli altri operatori virtuali ad eccezione di Lycamobile, Kena Mobile e Ho. Mobile. Questa offerta prevede l’addebito diretto sul credito residuo. Il costo di attivazione può differire a seconda del negozio in cui si sottoscriverà l’offerta.

Il piano base che TIM attiverà sulla nuova SIM è “TIM Base e Chat” che prevede un costo di 2 euro al mese, gratis il primo mese. Piano che offre l’utilizzo delle principali app di chat senza consumare i Giga dell’offerta. In ogni momento, i clienti potranno sostituire questo piano base con uno che non prevede costi mensili come “TIM Base New” e “TIM Semplice“.

Inoltre, l’operatore attiverà di default pure l’opzione “TIM In Viaggio Full” che può essere utilizzata quando si viaggia fuori dai confini dell’Unione Europea. Inoltre, tutte le nuove SIM dispongono anche dell’opzione “Giga di Scorta“. In caso di esaurimento del traffico a disposizione, sarà possibile continuare a navigare a 1,90 euro ogni 200 MB sino ad un massimo di 1 GB extra di traffico dati.

TIM Supreme New 50 Giga non si può attivare online.