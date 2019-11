Windows 10 November 2019 Update: funzioni rimosse

Filippo Vendrame,

Microsoft ha avviato da un paio di giorni la distribuzione di Windows 10 November 2019 Update. Trattasi di un aggiornamento funzionale minore di Windows 10 che porta in dote poche novità, puntando molto sull’ottimizzazione delle prestazioni e sull’esperienza d’uso. Tuttavia, ogni volta che la casa di Redmond distribuisce un nuovo aggiornamento funzionale, piccolo o grande che sia, effettua alcune modifiche non dette.

In particolare, dal sistema operativo possono venire rimosse alcune funzionalità oramai giudicate obsolete. Inoltre, altre, ancora lasciate presenti, smettono di essere sviluppate, un segnale che prima o poi potrebbero venire rimosse. Come sempre accade in questi casi, Microsoft ha pubblicato un elenco delle funzioni che sono state rimosse e un elenco delle funzioni che ha smesso di sviluppare all’interno di Windows 10 November 2019 Update.

Windows 10 November 2019 Update: le funzioni rimosse

API PNRP : il servizio cloud del protocollo PNRP (Peer Name Resolution Protocol) è stato rimosso in Windows 10, versione 1809. Stiamo progettando di completare il processo di rimozione rimuovendo le API corrispondenti.

Windows 10 November 2019 Update: le funzioni non più in sviluppo

Hyper-V vSwitch in LBFO : in una versione futura, il vSwitch Hyper-V non avrà più la possibilità di essere associato a un team di LBFO. Al contrario, può essere associato tramite il Teaming incorporato switch (set).

: i miei utenti non vengono più sviluppati. Potrebbe essere rimosso in un aggiornamento futuro. TFS1/TFS2 IME : TSF1 e TSF2 IME verranno sostituiti da TSF3 IME in una versione futura. La tecnologia Text Services Framework (TFS) consente le tecnologie della lingua. Gli IME di TSF sono componenti di Windows che è possibile aggiungere per consentire la digitazione di testo per le lingue giapponese, cinese semplificato, cinese tradizionale e coreano.

