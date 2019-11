Il 5G di TIM per la sicurezza sulle strade

Filippo Vendrame,

TIM continua a premere sull’acceleratore nello sviluppo del 5G. L’operatore è stato protagonista con la sua rete 5G a Torino durante un evento organizzato dalla “5G Automotive Association“. Trattasi di un’organizzazione internazionale che raggruppa oltre 130 aziende dell’industria automobilistica e delle telecomunicazioni con l’obiettivo di promuovere soluzioni di mobilità connessa grazie alle nuove tecnologie.

Durante questo importante avvenimento, TIM ha dimostrato come la sua 5G Digital Business Platform, che oggi comprende anche l’Edge Computing, può contribuire a garantire una maggiore sicurezza stradale, soprattutto ai soggetti più vulnerabili quali ciclisti e pedoni, a ottimizzare i tempi degli spostamenti e a migliorare la sostenibilità delle città. La capacità di banda e la bassissima latenza di questa tecnologia, infatti, consentono di gestire velocemente grandi quantità di dati, segnalando ad automobilisti, pedoni, ciclisti e alle infrastrutture stradali informazioni utili per una circolazione più sicura.

Durante l’evento sono state mostrate delle demo su strada realizzate in collaborazione con il Comune di Torino e con altri partner tra cui Links Foundation e Luxoft che fanno parte del progetto Smart Roads: telecamere e sensori su strisce pedonali (Road Site Unit) collegati alla rete 5G per comunicare ai veicoli circostanti la presenza di un pedone in attraversamento; unità di bordo (OBU) poste su una bicicletta ed un veicolo in grado di inviare messaggi sullo smartwatch del ciclista e sul display della vettura per segnalare la reciproca posizione in modo da poter aumentare il livello di attenzione.

TIM ha poi presentato in condizioni di traffico reale l’innovativo servizio Urban Georeferenced Alert, sviluppato in collaborazione con il Comune di Torino, FCA, Links Foundation, Politecnico di Torino, SWARCO e 5T. Nello specifico, trattasi di un servizio che è in grado di fornire informazioni utili alla circolazione come l’avviso di lavori in corso, eventuali code e cartelli di riduzione velocità. Tutte queste segnalazioni vengono comunicate alla 5G Digital Business Platform di TIM, che attraverso la rete 5G invia l’informazione alla vettura, permettendo al guidatore di prendere le necessarie contromisure.

Ma non è finita qui perché sulla pista del Lingotto di Torino il 5G di TIM ha abilitato servizi in grado di condividere e sfruttare informazioni in tempo reale per proiettare l’automobilista in un futuro non troppo lontano, anche grazie alla Realtà Aumentata applicata sensori.