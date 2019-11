Expert anticipa il Black Friday con il NO IVA

Filippo Vendrame,

Il Black Friday si sta avvicinando rapidamente ed Expert ha deciso di anticiparlo con un NO IVA valido solamente per questo weekend e cioè da oggi 15 novembre e sino al prossimo 17 novembre. La promozione è molto chiara e riguarda i grandi elettrodomestici e i televisori con prezzi superiori ai 399 euro. Questa ghiotta promozione è valida in tutti i punti vendita Expert e sul suo eShop. Lo scorporo dell’IVA darà, in realtà, uno sconto effettivo del 18,03%. Un risparmio, comunque, molto interessante che permette di poter mettere le mani su prodotti di fascia alta ad un prezzo conveniente.

Expert evidenzia che i clienti potranno approfittare della promozione una sola volta. Inoltre, la promo non è cumulabile con eventuali altre iniziative promozionali in corso. I dettagli del regolamento sono disponibili all’interno del sito di Expert.

Se quindi l’obiettivo è cambiare frigo di casa, oppure acquistare un 55 pollici 4K per trasformare il salotto di casa in una sala cinematografica, l’occasione di Expert che vuole offrire ai suoi clienti un anticipo di Black Friday è sicuramente da prendere in considerazione.

Ovviamente, l’offerta si intende sino ad esaurimento scorte e quindi solo per i prodotti compatibili disponibili. Il suggerimento per gli interessati è quindi quello di preparare la carta di credito per non perdere l’occasione di fare un qualche buon affare.