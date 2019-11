Netflix sbarca su Now TV Smart Stick e Now TV Box

Marco Grigis,

Importanti novità per i possessori di una Now TV Smart Stick o, ancora, del meno recente Now TV Box: da oggi sarà infatti possibile installare l’applicazione di Netflix sul dispositivo. La visione, tuttavia, richiede comunque un abbonamento separato al colosso dello streaming, rispetto ai ticket già a disposizione sulla piattaforma SKY.

La decisione di aggiungere Netflix tra le applicazioni compatibili con Now TV Smart Stick e Now TV Box, quest’ultimo a tutti gli effetti un classico set-top box di Roku, giunge a qualche settimana dall’accordo già siglato tra il colosso dello streaming e la pay TV satellitare. A differenza dell’offerta per parabola, tuttavia, non sono al momento previsti dei bundle che permettano di accedere alle due piattaforme con un unico abbonamento: l’utente, infatti, dovrà dotarsi di due sottoscrizioni separate.

Netflix dovrebbe comparire automaticamente nella lista delle applicazioni installate sul device, almeno su Now TV Smart Stick. Per i possessori di un Now TV Box, in caso il software non risultasse immediatamente presente, sarà sufficiente recarsi nel menu “Impostazioni”, scegliere “App” e provvedere all’installazione di Netflix dalla lista delle applicazioni compatibili con il proprio device Roku.

Per utilizzare Netflix dopo l’installazione della relativa applicazione, è sufficiente inserire al primo avvio le proprie credenziali d’accesso o, in caso ancora non si fosse titolari di una sottoscrizione, aprire un account seguendo la comoda procedura riportata a schermo. Come già accennato, non vi sono agevolazioni né bundle per chi è già in possesso di un abbonamento Now TV: i prezzi per Netflix rimangono i medesimi proposti sulle altre piattaforme.

Si tratta certamente di una possibilità interessante per gli appassionati di streaming e binge-watching, i quali potranno approfittare di entrambi i servizi sul televisore di casa, ricorrendo a un unico dispositivo.