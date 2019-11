Wind: 100 Giga in regalo per Natale

Filippo Vendrame,

Per Wind, brand di Wind Tre, è arrivato il momento delle prime offerte natalizie. Tutti coloro che sottoscriveranno una nuova SIM e che attiveranno le offerte ricaricabili All Inclusive Easy Pay, All Inclusive Smart Easy Pay, All Inclusive Young Easy Pay e All Inclusive Senior Easy Pay avranno un gradito regalo e cioè ben 100 GB di traffico Internet al mese in regalo. Chi sottoscriverà, invece, i piani All Inclusive, All Inclusive Smart, All Inclusive Young e All Inclusive Senior riceverà 50 GB di traffico mensile extra.

Questo bonus non sarà perenne ma sarà valido sino al prossimo 1 marzo 2020. Gli interessati a diventare clienti Wind possono consultare i contenuti delle offerte promozionate direttamente all’interno del sito ufficiale dell’operatore. Tutte, comunque, offrono diversi bundle di traffico voce e dati con addebito su credito residuo o carta di credito. Inoltre, sino al 31 dicembre, tutti coloro che abbineranno anche uno smartphone a rate avranno in omaggio i nuovi auricolari Wireless SBS.

Da evidenziare che il bonus dei 100 Giga sino al prossimo primo di marzo 2020 riguarderà anche le offerte Call Your Country Super, Premium e One Easy Pay. Bonus che scende a 50 Giga per le Call Your Country con credito residuo.

Arriva pure Giga International Winter Edition che offre 40 GB di traffico a 9,99 euro al mese. Dedicata ai nuovi clienti Wind non nati in Italia. Disponibili pure le nuove offerte ricaricabili Internet 30 Giga a 9,99 euro e Internet 60 Giga a 14,99 euro. Entrambe disponibili con l’addebito sul credito residuo.

Le offerte Internet da casa non subiscono variazioni. Maggiori informazioni sulle nuove novità tariffarie di Wind direttamente sul sito dell’operatore.