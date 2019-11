Windows 10 1909, problemi con i driver Realtek

Filippo Vendrame,

Microsoft ha iniziato a distribuire Windows 10 November 2019 Update a tutti i suoi utenti da quasi una settimana. Il rollout è globale, nel senso che l’aggiornamento è stato rilasciato immediatamente a tutti senza adottare una distribuzione a scaglioni. Questo perché Windows 10 November 2019 Update o Windows 10 1909 è solamente un grande aggiornamento cumulativo di Windows 10.

Nelle note di rilascio, però, la casa di Redmond aveva specificato che nel caso gli utenti non vedessero l’update, significava che i loro PC presentavano un qualche problema bloccante di compatibilità. Tra i PC che al momento non potranno effettuare l’aggiornamento a Windows 10 November 2019 Update ci sono quelli che dispongono dei vecchi driver Realtek Bluetooth Radio (versione 1.5.1012 o precedente).

Dunque, chi dispone di questi vecchi driver riceverà un avviso attraverso Windows Update che l’aggiornamento non è disponibile a causa dei driver Realtek Bluetooth Radio non compatibili.

Questo blocco di compatibilità è stato esteso anche a Windows 10 May 2019 Update e a Windows 10 October 2018 Update. Dunque, anche per installare queste versioni di Windows 10 bisognerà risolvere il problema di compatibilità. In caso contrario Windows 10 non procederà con l’installazione di questi grandi aggiornamenti funzionali.

Risolvere questo problema è facile. Microsoft raccomanda di aggiornare i driver se disponibili. Dunque, una volta completata questa operazione sarà possibile procedere con l’installazione di tutti gli aggiornamenti del sistema operativo menzionati in precedenza.

Questi blocchi di compatibilità sono fatti per evitare che gli utenti si trovino con un PC con problemi di funzionamento. L’aggiornamento dei driver si può fare da Windows Update o dal sito di Realtek.