Black Friday, gli italiani scelgono Amazon

Filippo Vendrame,

L’appuntamento del Black Friday si sta avvicinando rapidamente. Trattasi di un periodo di forti sconti molto atteso da tutti quanti, italiani compresi. In quella giornata sarà infatti possibile approfittare di fortissimi sconti su tantissimi prodotti. Un modo sia per risparmiare che per anticipare qualche regalo in vista dello shopping natalizio. E secondo una ricerca condotta da Toluna, digital market research leader in soluzioni agili di ricerca, Amazon si conferma il negozio online preferito dagli italiani per questo appuntamento.

Secondo lo studio, dunque, 8 italiani su 10 dichiarano infatti che acquisteranno uno o più prodotti sul marketplace più famoso al mondo. Un trionfo per il colosso americano che supera nettamente non solo i siti e/o app terzi specializzati nella categoria merceologica del prodotto apprezzati dal 17% dei rispondenti, ma anche e soprattutto l’e-shop dei brand che conquistano solo il 4% degli intervistati.

Una preferenza assoluta quindi per Amazon dettata dall’ampia scelta di prodotti (22%), dai prezzi competitivi (20%) e dalle offerte e promozioni proposte (18%). Valutata positivamente dai giovanissimi anche la rapidità di consegna (25%).

Entrando nei dettagli di questa ricerca, si scopre che gli sconti e le offerte imperdibili del Black Friday attraggono su Amazon sempre più italiani alla ricerca dell’acquisto migliore: la metà dei rispondenti che afferma comprerà 1 o 2 prodotti, spesa che aumenta però sino a 5 articoli al Sud. Il 45% degli intervistati provenienti dal Mezzogiorno dichiara infatti un carrello virtuale più ricco. Una maggiore inclinazione alla spesa rafforzata anche dal budget riservato a questo evento commerciale: tra coloro che pianificano acquisti per un valore economico oltre i 200 euro prevalgono infatti gli abitanti dell’Italia meridionale (27%), seguiti da quelli di Nord (23%) e Centro (19%). Più “spendaccioni” anche gli uomini: 1 su 3 dichiara uno shopping superiore ai 200 euro, mentre il 38% delle donne si pone come tetto massimo 100 euro.

Investigando le categorie merceologiche più ricercate, gli intervistati collocano al primo posto l’elettronica (31%), seguita dall’abbigliamento (13%) e dagli elettrodomestici (10%). Medaglia d’oro confermata anche dai Baby Boomers (35%) e dalle Generazioni Y e X (30%), mentre i giovanissimi puntano su abbigliamento, accessori e sport. Una differenza generazionale non solo nella scelta del prodotto, ma anche nella modalità di acquisto. La Generazione Z ribadisce il suo essere nativa digitale, ma soprattutto mobile-first consumer. Il 100% dei rispondenti di età compresi tra i 16 e i 18 anni dichiara infatti che procederà all’acquisto utilizzando lo smartphone, mentre il pc resta il device preferito dalla Generazione X (68%) e dai Baby Boomers (76%).

Tra gli aspetti che potrebbero influenzare la decisione di acquisto domina indiscusso il prezzo, indicato come fattore discriminante dal 65% degli intervistati, mentre le recensioni (13%) e i costi di consegna (7%) raggiungono rispettivamente il secondo e il terzo posto. Medaglia di bronzo che gli uomini assegnano invece ai tempi di consegna (6%), ritenendoli più incisivi e determinanti del costo della consegna stessa (4%).

Per essendo un servizio a pagamento, il 50% degli italiani, tra cui spiccano la Generazione X (53%) e gli uomini (52%), dichiara di avere un abbonamento annuale ad Amazon Prime.

Tra i motivi principali che spingerebbero a raccomandare la versione Prime, i giovanissimi e i Millennials premiano la spedizione “Consegna Oggi”, rispettivamente con il 50% e il 35% delle risposte, mentre la Generazione X e gli over 55 apprezzano maggiormente i vantaggi extra come Prime Video, Prime Music, Prime Reading o Amazon Family, assegnando rispettivamente il 35% e il 40% delle preferenze.