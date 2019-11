Galaxy Watch e Watch Active, novità software

Luca Colantuoni,

Samsung ha avviato la distribuzione di un aggiornamento software che porta sui Galaxy Watch e Watch Active molte funzionalità disponibili sul Watch Active 2. Le principali novità riguardano l’interfaccia One UI (versione 1.5) applicata al sistema operativo Tizen.

Dopo aver scaricato e installato l’aggiornamento, gli utenti potranno subito testare Bixby Voice. Utilizzando i comandi vocali dell’assistente digitale è possibile avviare il monitoraggio degli esercizi fisici, controllare i dispositivi SmartThings ed eseguire altre operazioni. Tra le lingue supportate c’è anche l’italiano. Il Galaxy Watch Active non ha una ghiera rotante come il Galaxy Watch, quindi Samsung ha aggiunto la funzionalità Touch Bezel che permette di navigare nell’interfaccia tramite swipe sulla cornice.

L’aggiornamento include nuovi quadranti (watch face) per consentire la massima personalizzazione. Grazie alla funzionalità My Style è possibile trovare la watch face che meglio si abbina al proprio outfit. Altre novità migliorano l’esperienza d’uso. Le icone delle app in esecuzione vengono ora mostrate nella parte inferiore dello schermo, mentre l’orario viene sempre visualizzato durante una chiamata o l’uso del cronometro.

Nuove funzionalità anche per Samsung Health. Gli utenti possono tenere traccia dei loro obiettivi attraverso Daily Active, così come registrare il numero di giri durante la corsa o in bicicletta. Galaxy Watch supporta inoltre il Low Heart Rate Alert che avvisa se la frequenza cardiaca è troppo bassa. Infine è possibile la sincronizzazione dei dati con le apparecchiature Technogym tramite NFC. L’aggiornamento verrà distribuito con tempistiche differenti da paese a paese, quindi non resta che attendere il proprio turno.